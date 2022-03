Le géant de la SVOD sort de son chapeau un projet d'animation autour de Tekken, Bloodline. La série s'intéressera à Jin Kazama et sa préparation pour le King of Iron Fist Tournament.

À défaut d'avoir un Tekken 8 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, la franchise de baston développée par Bandai Namco tente une nouvelle incursion sur le petit écran. Cette fois-ci, la licence pourra compter sur le mastodonte Netflix qui annonce la série d'animation Tekken Bloodline.

Une histoire de famille

Comme le suggère le tweet ci-dessous, Tekken Bloodline se focalisera sur Jin Kazama, un personnage central qui a rejoint le casting à partir de Tekken 3. La série animée, qui sera disponible en 2022, retracera la jeunesse du combattant en relatant notamment la mort de sa mère Jun des mains de l'Ogre.

Jin Kazama partira alors en quête de son grand-père, Heihachi Mishima, afin d'achever sa formation pour venger sa mère lors du King of Iron Fist Tournament.

"Le pouvoir, il n'y a que ça de vrai". Malgré les enseignements de sa mère, qui lui a appris dès son plus jeune âge les arts martiaux traditionnels dans le plus pur style de la famille Kazama, Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher, bouleversant sa vie à jamais. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Son épopée le conduira à l'ultime combat sur une arène mondiale : le King of Iron Fist Tournament.

En plus des personnages déjà cités, on aperçoit également King, Paul Phoenix ainsi que Leroy Smith. Malgré sa cinquantaine, ce dernier est le petit jeunot de la bande puisqu'il n'est apparu que dans la saison 3 de Tekken 7.

Tekken Bloodline : une adaptation enfin réussie ?

Ce n'est pas la première fois que la saga mythique de Katsuhiro Harada s'exporte au-delà du jeu vidéo. Elle a eu en effet un film live-action en 2010, qui a fait l'objet d'un direct-to-video en Europe et aux Etats-Unis, et deux projets d'animation. D'abord en 1998 avec Tekken : The Motion Picture, puis en 2011 avec Tekken : Blood Vengeance. À voir où se situera Bloodline en termes de qualité...

Une nouvelle série animée Tekken, bonne ou mauvaise idée ? Après ce premier teaser, que pensez-vous du rendu d'animation ? Dites nous tout en commentaires.