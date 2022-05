TMNT The Cowabunga Collection aura sa version boîte et c'est Just for Games qui s'en occupe. Une édition physique disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Bonne nouvelle pour la compilation de jeux Tortues Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : elle ne sortira pas qu'en numérique.

Une version physique pour TMNT: The Cowabunga Collection

Le distributeur français Just for Games et Konami annoncent un partenariat dans le cadre d'une version boîte pour TMNT: The Cowabunga Collection sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Konami Digital Entertainment, Inc, le développeur Digital Eclipse et Just For Games ont la joie d'annoncer l'arrivée en édition physique de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la compilation des jeux rétro Tortues Ninja.

Disponible au même prix que l'édition dématérialisée, soit 39,99€, elle embarquera aussi les 13 jeux rétro de la compilation. Elle est actuellement proposée en précommande par les revendeurs habituels.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Leonardo et Michelangelo dans Turtles in Time sur SNES

Just for Games comme Konami n'ont toujours pas communiqué la date de sortie, mais ce sera en 2022. Une année forte en Tortues Ninja puisque le nouveau Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge arrivera cet été en version physique. Vous pouvez déjà lire nos chaudes impressions sur le jeu de Dotemu et Tribute Games.