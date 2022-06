DotEmu et Tribute Games nous prennent de court : TMNT Shredder's Revenge sort très bientôt. Un nouveau personnage jouable et un mode complètement fou ont été annoncés.

Vous attendiez Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ? Le jeu sort très très prochainement. DotEmu et Tribute Games ont réservé de jolies annonces.

TMNT Shredder's Revenge disponible la semaine prochaine

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge nous fait la surprise de sortir dès ce jeudi 16 juin 2022 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Mais ce n'est pas tout. La bande-annonce du Summer Game Fest a dévoilé un tout nouveau personnage du jeu : Casey Jones. Un des alliés des Tortues Ninja. Il rejoint donc les héros de notre enfance avec Splinter et April O'Neil.

Le trailer comprend des séquences en véhicule, mais surtout, et c'est la dernière carte abattue par Dotemu et Tribute Games, un mode 6 joueurs. Voilà qui promet déjà de folles soirées !