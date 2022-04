Les quatre Tortues Ninja n'en finissent plus de nous ravir les yeux. Et avec la PAX East, où Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge sera jouable pour la première fois, les vidéos vont continuer d'affluer. Mais avant cela, le jeu de Dotemu et Tribute Games a plusieurs nouvelles à nous partager.

TMNT: Shredder's Revenge disponible sur consoles et PC à l'été

C'est la première information, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge sortira cet été sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il manque encore une date, mais c'est déjà bien de savoir qu'il ne faudra pas patienter si longtemps que cela.

La longue vidéo de gameplay dans notre article met en valeur les deux premiers niveaux du titre. On a d'abord Michelangelo et Leonardo qui se glissent dans les locaux de Channel 6 où les attendent de nombreux membres du Clan des Foot ainsi que Bebop. Donatello et Raphaël prennent ensuite le relais dans les rues de New York où, après s'être échauffés avec du menu fretin, s'uniront pour stopper Rocksteady.

En onze minutes, on a davantage le temps de se rendre compte des différents coups, combos et attaques spéciales de chaque tortue.

Une version physique, une grosse référence au dessin animé

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sera disponible en version boîte en France grâce à Merge Games... mais seulement après la sortie en dématérialisé. Limited Run Games s'occupe de l'édition américaine, et Happinet Corporation de la japonaise. La bande originale de Tee Lopes sera également proposée en numérique.

On a apprend aussi que les quatre Tortues Ninja seront doublées par le casting original du dessin animé de 1987. Malheureusement pour nous, pauvres français, ce sont les comédiens américains. Ça parlera forcément moins aux trentenaires de l'hexagone qui ont grandi en regardant le programme à la télévision française.

Cam Clarke reprend son rôle de Leonardo, Townsend Coleman celui de Michelangelo, Barry Gordon incarne Donatello et Rob Paulsen prête une nouvelle fois sa voix à l’impétueux Raphaël.

TMNT Shredder's Revenge débarque cet été sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il fonctionnera en rétro sur PS5 et Xbox Series X|S.