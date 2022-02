Inutile de faire patienter plus longtemps, on vient d'apprendre la présence d'un nouveau personnage jouable pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : Maître Splinter. Le rat mutant sera là pour faire parler sa maîtrise du Ninjutsu, en plus de April O’Neil et de nos 4 tortues favorites. Le trailer ci-dessus vous en donnera un bon aperçu.

Comme on peut le voir les attaques de sa canne sont particulièrement puissantes et ses coups spéciaux ont une grande allonge.

"Tu feras gaffe, j'ai pas ma coquille"

Le beat them up aux allures rétros jouable à quatre s'inspirant des hits de Konami semble en tout cas faire tout ce qu'il faut pour plaire aux fans. Espérons que le résultat soit à la hauteur des attentes. On ne sait pas encore par exemple, si un personnage comme Casey Jones fera partie de l'aventure.

Pour rappel, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Le jeu n'a pas encore de date de sortie annoncée. Dotemu a simplement rappelé que le jeu sortira en 2022.