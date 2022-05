Après Dying Light 2, Techland va se mettre à la fantasy. Pour son prochain jeu AAA en monde ouvert, le studio polonais s’appuiera sur l’expertise de vétérans de The Witcher 3.

Certainement en confiance avec le démarrage en trombe de Dying Light 2 et ses 5 millions de copies écoulées en quelques semaines, Techland se tourne déjà vers l'avenir. Pendant qu’une partie de son équipe planche sur le DLC de son dernier jeu, le studio polonais va s’affairer sur sa prochaine grosse production. Et non, ce ne sera pas Dying Light 3.

Des vétérans de The Witcher 3 sur le jeu de fantasy de Techland

Techland a annoncé dans un communiqué de presse travailler sur son prochain. Il ne sera visiblement pas question de zombies cette fois, mais d’un tout nouveau monde ouvert se déroulant dans un univers fantastique. Pour créer ce nouveau projet qui trotte dans la tête du studio polonais depuis longtemps, les créateurs de Dying Light pourront compter sur le renfort de plusieurs vétérans de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

Parmi les équipes affectées à ce nouveau jeu, Karolina Stachyra qui a officié sur les quêtes et les dialogues de The Witcher 3 et qui travaille sur ce titre en tant que directrice de la narration. A ses côtés, Bartosz Ochman, directeur du monde ouvert de deux derniers jeux de CD Projekt Red, mais aussi des anciens d’Ubisoft, Guerilla Games, Arkane Studios ou encore Warner Bros.

En parlant aussi tôt de ce projet, Techland espère évidemment susciter l’intérêt des talents de l’industrie pour renforcer ses rangs. « Malgré la sortie de Dying Light 2 Stay Human cette année et sa production intense l'année dernière, Techland a poursuivi le développement de son prochain jeu, et c'est maintenant le meilleur moment d'agrandir son équipe de manière significative », explique le communiqué.