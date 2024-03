Le remake de System Shock a été un gros carton sur PC, et bientôt, on va pouvoir en profiter sur consoles. En plus, bonne nouvelle, l'attente sera de courte durée.

Les remakes / remasters sont en vogue depuis plusieurs années, avec des résultats plus ou moins convaincants. On ne peut pas tous être Final Fantasy 7. Après, on n'a pas forcément besoin d'avoir une refonte totale. Parfois, une simple remise au goût du jour est suffisante. Elle permet ainsi de faire découvrir un ancien jeu à un nouveau public. Ce fut récemment le cas de System Shock, un classique des années 90 qui s'est offert une seconde vie, mais seulement sur PC. Heureusement, il arrive également sur consoles, et on a maintenant la date de sortie précise.

Le remake de System Shock arrive bientôt sur consoles

Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il s'agit d'un jeu sorti à l'origine en 1994. Une date pareil, ça met un petit coup de vieux. Il a été développé par Looking Glass Studios, et on peut dire qu'il a beaucoup marqué les joueurs de l'époque. Le FPS n'a pas seulement séduit grâce à son univers de science-fiction travaillé, puisque son gameplay a aussi été salué à de nombreuses reprises. Globalement, System Shock présentait une formule originale et un antagoniste digne de ce nom en la « personne » de SHODAN, l'IA ayant pris le contrôle du vaisseau dans lequel on se trouve.

Vous avez d'ores et déjà l'occasion de jouer à son remake, qui nous vient des fours de Nightdive Studios. Il faut juste posséder un PC, et l'affaire est réglée. Pour les joueurs consoles, c'est une autre histoire. Jusqu'ici, ils étaient dans le flou vis-à-vis de l'arrivée de la refonte de System Shock sur PlayStation et Xbox. Finalement, le studio a dévoilé au grand jour la date de sortie : ce sera pour le 21 mai 2024 sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Il ne va pas falloir patienter longtemps, ce qui est une excellente nouvelle. On vous invite à la noter dans votre agenda, car c'est tout de même une pépite culte.

En tout cas, sur Steam, le remake de System Shock fut accueilli à bras ouverts. On parle d'une moyenne « Très positive » pour plus de 6000 évaluations. En brassant les avis, on constate que le matériau de base semble avoir été respecté, tout en proposant une lecture moderne de cette aventure. Un tel succès a d'ailleurs soulevé la question d'une nouvelle mouture pour le deuxième opus, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Vu la qualité du boulot de Nightdive, on ne dit pas non.