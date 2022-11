Après sa création à l'été dernier, Microids Records dévoile davantage ses intentions et ses premières sorties.

En plus d'éditer ses jeux, Microds a lancé ces derniers mois son propre label de musique avec un objectif clair en tête : publier les bandes originales de leurs productions, mais aussi « réaliser des collaborations autour des titres de l’éditeur, avec des artistes et compositeurs issus de différents univers ».

Cette première salve de sorties représente parfaitement l’ADN de Microids Records. C’est un réel plaisir de pouvoir écrire notre histoire avec les plus grands compositeurs du milieu et de travailler sur des projets transversaux avec des artistes et compositeurs issus d’autres univers que celui du jeu vidéo. Microids Records a pour but d’être un partenaire de premier plan pour les compositeurs et studios désireux de mettre leurs bandes originales, ou réalisations personnelles, en lumière.