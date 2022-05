Il faut dire que le contexte n'aura pas été particulièrement favorable à Nintendo ces dernières années. Si les confinements qui ont émaillé la crise du COVID on boosté le secteur du jeu vidéo, tout n'est pas rose. En effet, l'explosion de la demande en semi-conducteurs a également mis les chaînes de production dans la panade. La firme de Kyoto n'échappe pas à la règle, et il a été particulièrement difficile de approvisionner en puces.

Nintendo Switch : des ventes stratosphériques

De fait, avec des problèmes de production, mais aussi les tensions sur le transport, la disponibilité de la machine n'a pas été optimale, et Nintendo a donc raté des ventes. Selon nos confrères de Nikkei, Big N table sur 20 millions de machines vendues pour l'année fiscale en cours. Si le chiffre reste plus qu'honorable, c'est toute de même une baisse de 10% par rapport à l'an dernier, et de 30% comparé à 2020.

Sur l'année fiscale 2021, les estimations indiquent que 23 millions de consoles ont trouvé preneur. Il s'agit donc d'une baisse de 20% par rapport à l'année 2020 ou Nintendo avait vendu 28.83 millions de Switch. Selon les explications fournies par Nintendo en début d'année deux facteurs entrent en compte.

Des problèmes de riches

Les problèmes d'approvisionnement en semiconducteurs sont une première cause, mais la firme tient à rappeler que les ventes avaient été largement dopées par la sortie d'Animal Crossing : New Horizons. En effet, selon Statista, les ventes du jeu s'établissent actuellement à 37.62 millions d'unités.

Selon Nikkei, la demande pour la Nintendo Switch reste extrêmement forte, et la firme de Kyoto aimerait augmenter la production dès que possible. Malheureusement, les fournisseurs de puces ne peuvent pas suivre, tandis que la crise du transport ne semble pas se résoudre. Pire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a également eu des effets désastreux en coupant l'approvisionnement de certains matériaux. En février, la Switch est devenue la console la plus vendue de Nintendo avec 103.54 millions d'unités (au 31 décembre 2021), détrônant les 101.63 millions de Wii.