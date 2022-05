Nintendo a aussi actualisé ses chiffres de vente pour la Switch et ses jeux, dont ceux de Légendes Pokémon Arceus qui cartonne. Comme Sony et sa PS5, Big N subit toutefois la pénurie.

Après les ventes de jeux et consoles PS5, intéressons-nous à Nintendo et sa Switch avec les derniers chiffres. Big N est-il dans le vert ? La machine hybride a-t-elle vaincu la pénurie ? Quid de l'offre software ? Spoiler sur ça : Légendes Pokémon Arceus arrache tout sur son passage.

107,65 millions de Nintendo Switch dans le monde

Nintendo revient de très loin après le bide monumental de la Wii U. Mais le constructeur japonais a su se remettre sur pied et renouer avec le succès. Du 3 mars 2017 au 31 mars 2022, la Switch s'est écoulée à 107,65 millions d'unités à travers le monde, dont 23,06 millions sur la dernière année fiscale et 4,11 millions sur le dernier trimestre.

À première vue, comme la PlayStation 5, la Nintendo Switch s'est pris la pénurie de semi-composants de plein fouet. En 2021, Big N avait écoulé 28,83 millions de machines contre 23,06 millions ici donc. Ce déclin de 20% semble se ressentir également sur les prévisions. Pour la nouvelle année fiscale, qui se terminera en mars 2023, la firme du plombier veut distribuer 21 millions de Switch, soit une baisse de 9,8% comparé à 2020 et même 37% par rapport à 2019. Merci le COVID-19.

Le chiffre d'affaires de Nintendo a été de 12,29 millions d'euros, en baisse de 4%. Les bénéfices opérationnel et net diminuent aussi avec 4,29 millions d'euros et 3,46 millions d'euros. Nintendo va mourir (non hein, on plaisante).

Légendes Pokémon Arceus s'arrache

Chez Nintendo, les ventes de consoles Switch et d'accessoires représentent 46,80% de l'activité, contre 39,32% pour les jeux. La ludothèque, parlons-en. Sur le dernier trimestre, Big N a vendu 55,7 millions de jeux pour un total de 822,18 millions depuis la sortie de la machine.

Et dans le lot, il y a une grande star : Légendes Pokémon Arceus et ses 12,64 millions de copies écoulées. C'est le quatrième meilleur démarrage de la licence. En France, il est encore dans le classement des meilleures ventes de jeux physiques pour la semaine 17. La petite boule rose de Kirby et le monde oublié a trouvé preneur auprès de 2,65 millions de joueurs, un beau début.

New Super Mario Bros. U Deluxe : 13,31 millions Splatoon 2 : 13,30 millions Pokémon Légendes Arceus : 12,64 millions (nouveau) Luigi’s Mansion 3 : 11,43 millions Super Mario 3D World + Bowser’s Fury : 9,43 millions Mario Party Superstars : 6,88 millions Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics : 4,22 millions The Legend of Zelda Skyward Sword HD : 3,91 millions Metroid Dread : 2,90 millions Kirby et le monde oublié : 2,65 millions (nouveau) New Pokémon Snap : 2,40 millions Mario Golf: Super Rush : 2,35 millions Miitopia : 1,68 million Big Brain Academy: Brain vs. Brain : 1,59 million WarioWare Get It Together! : 1,27 million Game Builder Garage : 1,06 million

Le top 10 des ventes Switch