Superman Legacy a changé de nom et s'appelle désormais... SUPERMAN, tout simplement. C'est la petite nouvelle du jour qui nous a été annoncé pour l'anniversaire du superhéros. Le nouveau film Superman est actuellement en tournage. Les équipes sont sur le pied de guerre et les caméras chauffent à plein régime. Les fans sont d'ores et déjà en ébullition et n’attendent plus qu’une chose : des images ! Et bien, leur vœu a été exaucé, du moins en partie, puisque plusieurs images du tournage ont bel et bien fuité, notamment le costume du héros légendaire.

Première image officielle du costume...

Il y a quelques jours de ça, le logo du super-héros avait déjà été partagé sur les réseaux sociaux. Une petite image plus proche du prototype que de la réalité en définitive, mais les choses ont changé depuis. Cette fois, c’est James Gunn lui-même qui a partagé un visuel officiel du costume, plus précisément du logo colorisé tel qu’il apparaîtra sur le torse de David Corenswet, le nouveau Superman.

Sans surprise, le logo est identique à ce que l’on avait pu voir précédemment. On distingue le fameux S iconique qui est ici presque assimilé à une simple courbe finalement. Une symbolique à tous les niveaux puisque si cette lettre est synonyme de Superman chez nous, elle a une signification tout autre sur Krypton, planète d’origine de notre héros.

Via Instagram @ James Gunn

... et une autre prétendue du tournage

En plus de cette toute première image du costume, une autre photo a fuité sur la toile et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit cette fois-ci l’acteur dans le costume moulant arborant ce fameux logo. Aux premiers abords, on est sur un design plutôt rétro, proche des anciens Superman, la coupe de cheveux parle d’elle-même. La photographie a beau être bourrée de watermark et un peu “sale”, une question se pose : est-ce vraiment une capture du tournage ou un simple fake ? Question à laquelle James Gunn lui-même a répondu sur les réseaux sociaux en faisant comprendre qu’il s’agissait assurément d’un grossier montage.

En l’état, ça nous donne tout de même une vague idée de ce que pourrait donner ce nouveau Superman, véritable reboot qui, en plus de revenir sur les origines de Superman, lancera par la même occasion le DCU, l’univers cinématographique connecté qui devrait concurrencer Marvel, toujours bien en place mais qui rencontre beaucoup de difficultés dernièrement.

Superman Legacy est attendu dans les salles obscures d’ici le mois de juillet 2025.