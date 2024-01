Suicide Squad : Kill The Justice League a pu être approché par la presse, entre autres, mais ce ne fut pas un grand succès. De nombreux points du jeu semblent dérangés, ce qui effraie les fans en prévision de sa sortie. Mais les retours négatifs ont également eu une conséquence bien précise. Ils ont fait revenir sur le devant de la scène un débat concernant un jeu sur Superman. Ce mystérieux projet existe-t-il vraiment, ou est-ce une simple rumeur ? Voici la réponse.

Un jeu sur Superman par Rocksteady ? N'y comptez pas

Un petit point sur le contexte s'impose avant de continuer. En 2020, un utilisateur du nom de James Sigfield a émis une rumeur sur un projet Superman en chantier. C'est Rocksteady Studios qui aurait présenté le jeu à Warner Bros. Malheureusement, ce dernier aurait simplement refusé, obligeant le studio à plancher sur Suicide Squad. Malgré les années qui sont passées, les propos de notre homme ne sont jamais tombés dans l'oubli. Mais alors, est-ce qu'il a dit la vérité ? On sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas.

Sigfield s'est adressé au média Bloomberg à ce sujet. En fait, la personne qui lui avait donné cette information avait commis une erreur en se trompant de studio. Il a donc cherché à rectifier le tir avec un autre message, mais personne n'y a prêté attention. Ou alors, les joueurs ont décidé de l'ignorer volontairement, gardant l'espoir qu'un jeu Superman signé Rocksteady pourrait voir le jour. « Je l’ai corrigé dans un tweet ultérieur, mais il n’a jamais été remarqué ». Et encore, ce n'est pas tout.

En effet, des sources proches de la partie stratégie du studio affirment elles-mêmes qu'il n'a jamais été question de créer un jeu dédié au kryptonien. Suite au déploiement d'Arkham Knight en 2015, la firme a travaillé sur un Batman en VR, puis sur un titre multijoueur qui n'a jamais été dévoilé. Fin 2016, les choses ont changé, car Rocksteady a récupérer la propriété du jeu Suicide Squad. En 2017, le développement pouvait commencer. Vous l'aurez compris, pas d'aventure consacrée à Superman à l'horizon. Il est temps d'enterrer cette rumeur une bonne fois pour toutes.

Suicide Squad arrive bientôt, mais pas pour tout le monde

Le chantier de Suicide Squad n'a donc pas tué un projet Superman. On a la réponse, et il n'y a plus besoin de débattre sur le sujet. Ceci dit, ça ne va sûrement pas empêcher certains fans d'avoir des choses à dire sur le titre. Dans tous les cas, il vaut mieux se faire un avis le jour J. Pour rappel, il sortira le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Cependant, la version disponible sur l'Epic Games Store va devoir attendre plus longtemps. Pour cause, elle arrivera seulement le 5 mars 2024. Les précommandes ont été annulées et remboursées en conséquence.