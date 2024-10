Super Smash Bros Ultimate a fait son temps et a été suivi pendant trois ans avec l'ajout de nouveaux combattants. Cet épisode exclusif à la Nintendo Switch a rencontré un succès monstre avec plus de 34 millions d'exemplaires vendus. C'est l'un des titres les plus populaires de la console, et le plus gros carton individuel sur la scène des jeux de combat. Aujourd'hui, le créateur donne des nouvelles de son prochain jeu.

L'après Super Smash Bros Ultimate se dessine

Masahiro Sakurai a tourné la page Super Smash Bros Ultimate après le lancement de l'amiibo Sora de Kingdom Hearts. « Maintenant que tous les combattants ont un Amiibo, mon travail sur Super Smash Bros Ultimate est pratiquement terminé. Merci pour tout » a déclaré le développeur en février dernier. Quelle est la suite pour lui ? Dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il a fait quelques confessions sur son avenir. En réalité, Sakurai-san planche sur son nouveau jeu depuis plusieurs années.

En effet, il a révélé qu'en juillet 2021, alors qu'il était au travail sur les DLC de Super Smash Bros. Ultimate et sur l'amiibo Sora, il a été invité à proposer un projet inédit. « Je l'ai terminée [la proposition] à la vitesse de l'éclair » indique t-il. « Je suis désolé de ne pas pouvoir en dire davantage sur ce projet, mais à supposer qu'on arrive à le réaliser, il devrait être annoncé tôt ou tard ».

Selon ses dires, la production a débuté en avril 2022, mais il préfère rester prudent au cas où il y aurait un problème de taille. On n'en saura pas plus, si ce n'est que ça ne concernera pas Smash Bros, sauf énorme surprise. Un nouveau Kid Icarus après Uprising ? C'est l'une des théories. Étant donné que l'annonce n'a pas l'air d'être pour demain, on peut aussi supposer qu'il s'agira d'un titre Nintendo Switch 2. Patience donc, mais la bonne nouvelle, c'est que Masahiro Sakurai a un projet bien défini dans les tuyaux.

Source : Masahiro Sakurai on Creating Games.