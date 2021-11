Après trois ans de mises à jours et autres bons et loyaux services, on pensait que l'aventure Super Smash Bros. Ultimate touchait à sa fin. C'était sans compter sur l'élasticité de Nintendo, qui l'adoube enfin comme jeu eSport en, dehors du Japon.

Fallait-il attendre que le roster totalise la bagatelle de 86 combattants pour que Nintendo se décide à adouber son poulain ? Toujours est-il qu'à l'approche du troisième anniversaire de la sortie de Super Smash Bros. Ultimate, le constructeur s'est associé à l'organisateur eSport Panda Global pour offrir au plus gros crossover de l'industrie un circuit professionnel digne de ce nom et ainsi adresser l'ultime invitation :

Nous sommes fiers de vous annoncer notre partenariat avec Nintendo of America. En 2022, Panda lancera le premier circuit officiel sous licence pour Super Smash Bros. Ultimate et Super Smash Bros. Melee en Amérique du Nord. Plus de détails sur l'événement et les cash prizes sont à venir.

On s'donne rendez-vous !

Au cœur de la Melee

Vous l'aurez compris : l'indéboulonnable opus sorti sur GameCube en 2001 sera lui aussi de la partie, et se voit donc adoubé près de 20 ans plus tard. Voilà ce qu'on peut qualifier de latence, non ? À titre de comparaison, voilà deux ans que les ligues Est et Ouest dédiées à Super Smash Bros. Ultimate ont été lancées au Japon,

Les organisateurs de chez Panda précisent que le circuit nord-américain sera ouvert aux joueurs canadiens, américains et mexicains. Si l'annonce aurait de quoi ravir les combattants skillés, les réponses à cette annonce officielle ne manquent pas de rappeler l'attitude de la branche locale Nintendo il y a seulement quelques mois, puisqu'elle avait purement et simplement obligé les organisateurs The Big House à l'annulation de leur tournoi il y a tout juste un an. Le système de rollback Slippi :

Tout est pardonné

De son côté, Nintendo s'est évidemment félicité de l'annonce par l'intermédiaire du directeur marketing Bill Trinen :

Ce partenariat avec Panda Global est la nouvelle étape dans notre stratégie visant à créer un environnement compétitif plus cohérent, amusant et accueillant pour tous les joueurs. Nous sommes fiers de nous associer à une organisation comme Panda Global pour célébrer et soutenir la communauté compétitive sans cesse croissante de Super Smash Bros. et créer un espace où tous les joueurs peuvent tester et perfectionner leur skill en compétition.

D'ici la tenue de ce "petit événement" l'an prochain, nous aurons tout le loisir de vor si les nombreuses tentatives et/ou menaces du constructeur concernant les précédentes tentatives de faire de la série Super Smash Bros. un incontournable de la scène professionnelle affecteront ou non l'enthousiasme des joueurs... Et bon courage !