Après Super Mario Bros Wonder, Big N sortira Super Mario RPG Remake sur Switch. Le dernier Nintendo Direct l'a remis en lumière et le résultat est somptueux.

On espère que vous aimez le plombier moustachu, car en cette fin d'année, Big N mise à fond dessus. Ça commencera tout d'abord le 20 octobre prochain avec Super Mario Bros Wonder. Un jeu qui a tout ce qu'il faut, sur le papier, pour être une pépite avec ses superbes visuels et plein d'idées pour dépoussiérer la formule 2D. Ensuite, le 17 novembre 2023, les possesseurs de Switch pourront découvrir Super Mario RPG. Le remake du jeu Super NES qui a l'air très prometteur.

Super Mario RPG sur Switch, toujours aussi culte ?

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars est un titre très spécial du fait qu'il s'agit d'un jeu de rôle... développé par Square Enix ! Eh oui, même si Big N ne lâche pas souvent prise, elle a fait confiance à l'éditeur de Final Fantasy pour mettre en valeur l'univers du plombier d'une manière peu habituelle. Mais il faut se rappeler que le soft n'est jamais sorti en Europe, seulement au Japon et en Amérique du Nord en 1996. Il a néanmoins débarqué en 2008 sur la console virtuelle de Wii. Mais tout cela n'a plus d'importance car il va être désormais accessible au plus grand nombre.

En effet, Super Mario RPG arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes ultra léchés, de nouvelles cinématiques, mais avec une vue et un concept identiques à l'original. Ce n'est pas de la 3D classique ou de la 2D, mais de la 3D isométrique avec une caméra placée plutôt au-dessus de l'action. Les affrontements sont comme avant des combats au tour par tour. À l'image d'autres RPG, entrez en contact avec un ennemi est synonyme de bataille. Des joutes qui pourront être vécues à travers Mario, Bowser, Peach, Mallow et Geno.

Durant un combat, appuyer sur un bouton au bon moment permet de réaliser une action coordonnée afin d'augmenter les dégâts infligés, ou réduire ceux reçus. Si vous avez le timing parfait, il sera possible de lancer de toucher tous les ennemis en même temps. De plus, toutes les actions coordonnées remplissent une jauge qui, une fois pleine, sert à assaillir les adversaires à trois en déclenchant une petite cinématique.