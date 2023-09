Big N a vu les choses en grand pour sa licence Mario. Lors du dernier Nintendo Direct, nous avons eu droit au premier trailer du jeu Peach, mais également à des nouvelles annonces croustillantes. Super Mario RPG a notamment pu se remontrer dans une bande-annonce qui a régalé les plus nostalgiques d'entre nous. Le remake du jeu Super NES a techniquement tout pour plaire, mais à quel point va-t-il être différent du matériau de base ? Un comparatif en vidéo est venu nous donner la réponse.

Super Mario RPG fait peau neuve

Nous parlons tout de même d'un jeu sorti à l'origine en 1996. Cependant, il n'avait jamais gracié l'Europe de sa présence, seulement le Japon et l'Amérique du Nord. Du moins, c'était le cas jusqu'en 2008, date à laquelle il est arrivé sur Wii. Il a d'ailleurs été développé par Square Enix, renforçant d'autant plus son statut de jeu Mario ô combien atypique. Et maintenant, nous allons pouvoir en profiter sous une forme modernisée le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch. Visuellement, il est clair qu'on a affaire à une nouvelle mouture qui caresse la rétine. On peut d'ailleurs le voir dans le fameux comparatif ci-dessous.

S'il y a bien un passage de la 2D à la 3D, on constate que le remake n'a pas voulu trahir l'original. La vue isométrique est toujours d'actualité. Idem pour les combats qui se font encore au tour par tour avec des personnages comme Mario, Bowser, Peach ou Mallow. Une chose est sûre, les différentes séquences montrées dans le dernier trailer en date font honneur à la version de 1996. On ressent le souhait d'être fidèle à ce qui avait fait le succès du jeu de base, en se limitant surtout à améliorer les graphismes. En ce sens, ça s'annonce comme une grande réussite. Enfin, les plus attentifs auront remarqué quelques petits changements côté dialogues. Ils seront accompagnés de nouvelles cinématiques qu'on avait pu découvrir lors du Nintendo Direct.

Le plombier n'est pas prêt de partir à la retraite

Super Mario RPG n'est pas la seule nouveauté qui attend les fans du célèbre plombier. Il sera de retour dans Super Mario Bros Wonder le 20 octobre prochain, mais également dans le remake de Mario vs Donkey Kong. Une annonce qui avait plutôt déçu, puisque la communauté désire surtout un nouveau jeu pour cette licence disparue depuis trop longtemps. Quoi qu'il en soit, il est attendu pour le 16 février 2024. Mais ce n'est pas fini, car un remaster de Paper Mario : La Porte Millénaire débarque l'année prochaine. Il y aura donc à boire et à manger pour les fans, même si ce sera plus à travers des remakes / remasters que des nouveaux jeux.