Super Mario Bros Wonder comporte un secret en rapport avec une récente annonce de Nintendo qui a chamboulé les fans. Un mystère qui sera préservé le plus longtemps possible.

Vous pensiez avoir tout vu après la (longue) présentation de Super Mario Bros Wonder ? Eh bien raté ! Nintendo est loin d'avoir tout dit. Lors d'une interview, le boss final de Nintendo of America, Doug Bowser, a fait une confidence sur l'un des jeux les plus attendus de l'année. Vous allez avoir une surprise, sauf si celle-ci fuite à l'avance.

Le secret de la fin de Super Mario Bros Wonder

Super Mario Bros Wonder devrait être surprenant à plus d'un titre et pourrait bien dépoussiérer grandement la formule classique 2D de la franchise. Nintendo semble avoir redoublé d'efforts pour blinder son jeu de nouveautés. En plus des transformations inédites, qui auront inévitablement une répercussion sur le gameplay, le soft comprend des Badges. Un système tout frais pour acquérir des compétences passives. Ce n'est là qu'un petit aperçu, mais vous pouvez consulter notre article complet sur le sujet.

Mais LA révolution de Super Mario Bros Wonder, ou plutôt de la franchise au global, c'est sans doute le changement de voix pour Mario. Après plus de 36 ans dans la peau du plombier, Charles Martinet n'incarnera plus le personnage. Rassurez-vous, tout va bien pour lui, mais la collaboration avec Nintendo prend une autre forme. Il restera « Mario Ambassador », mais ne sera donc plus impliqué dans les jeux.

Alors quel est l'acteur pour le rempalcer ? Eh bien Nintendo ne le dira pas de sitôt. Selon Doug Bowser, président de Nintendo of America, la grande révélation aura lieu durant les crédits de fin du jeu. « Je pense que les gens s'en sont aperçus en voyant Super Mario Bros Wonder, mais ils entendront une voix différente. Son nom sera dans le générique de fin et les gens apprendront à ce moment-là qui est cette nouvelle personne. Mais nous n'avons pas prévu de l'annoncer avant cela ».

Chris Pratt pour incarner le plombier dans le jeu et tous les prochains ?

Chris Pratt dans Super Mario Bros Wonder ? On plaisante, mais imaginez quand même. Ce n'est en rien une rumeur ou autre, mais certains fans redoutent néanmoins que cela se produise. Car même si l'acteur s'est fait détruire pour le film Super Mario, il ne faut pas mettre de côté l'immense succès du long-métrage. Plus d'1,3 milliard au box-office et des critiques positives, ça pèse davantage dans la balance que des retours acerbes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, rien ne présage que Chris Pratt puisse prendre le relais, mais ce n'est pas à exclure totalement. Même si ça semble compliqué de concilier sa carrière à Hollywood et un tel rôle.

Quant à Charles Martinet, vous risquez peut-être de le croiser un jour dans votre vie, mais vous ne l'entendrez plus jamais dans les jeux Mario.

Charles Martinet a été la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo des années durant depuis Super Mario 64. Et dorénavant, Charles va endosser un nouveau rôle en tant que Mario Ambassador. Avec ce changement, il cessera de prêter sa voix aux personnages de nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous ! Cela a été un honneur de travailler avec Charles pour donner vie à Mario pendant tant d'années, et nous tenons à le remercier ainsi qu'à lui rendre hommage. Restez à l'écoute pour découvrir prochainement un message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto et de Charles en personne. Via Twitter.

Super Mario Bros Wonder sera disponible le 20 octobre 2023 sur Nintendo Switch.