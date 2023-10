Super Mario Bros Wonder n'est même pas encore sorti depuis une semaine, et pourtant, il vient d'établir un record historique. C'est assez impressionnant.

Super Mario Bros Wonder a rencontré un fort succès depuis sa sortie le 20 octobre dernier. Il faut dire que les nouvelles aventures du plombier vendent du rêve. Son dynamisme, ses mécaniques inspirées et son univers coloré ont su séduire la presse comme le public. Le jeu rencontre une telle popularité qu'il vient d'exploser un record historique pour la série.

Super Mario Bros Wonder est au sommet de la série

La nouvelle a été rapportée par Nintendo en personne. Super Mario Bros Wonder est officiellement le jeu de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement en Europe. La firme n'est malheureusement pas rentrée dans les détails, même si elle devrait le faire à une date ultérieure, peut-être lors d'un bilan financier. Quoi qu'il en soit, c'est un record stupéfiant qui n'a pas été volé. Il est difficile de ne pas résister au charme de ce nouvel opus, surtout quand on voit la transformation en éléphant de Mario.

Cela dit, dans certains pays, le jeu n'a pas réussi à vaincre le haut du panier. On pense notamment à l'Angleterre où Super Mario Bros Wonder a « seulement » réussi à décrocher la place de troisième meilleur lancement de la série. Il ne sera pas parvenu à détrôner les titans Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars. Sans compter ses aînés, cette nouvelle itération n'a pas renversé l'hégémonie de Marvel's Spider-Man 2 en Angleterre. En même temps, il ne peut pas gagner à chaque fois.

En tout cas, c'est une belle récompense pour les développeurs ayant travaillé d'arrache-pied sur le projet. Nous faisons face à un retour à la formule classique 2D, tout en profitant de nouveautés bienvenues. Le réalisateur du jeu, Shiro Mouri, s'était justement exprimé sur le challenge que cela représentait. « Alors que nous étions en train de développer davantage de jeux Mario à défilement latéral, le défi reposait dans le fait de continuer à surprendre les joueurs avec des surprises et des secrets, malgré le fait que ce soit aujourd'hui normalisé. J’ai donc pensé qu’il serait important de créer un Mario à défilement latéral qui correspond vraiment à l'époque dans laquelle nous vivons maintenant ».

Avez-vous eu l'occasion de tester le jeu ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ?