La fin de l'année approche à grands pas, et c'est le moment de faire le bilan des jeux qu'on a terminés. La plupart des joueurs n'auront sans doute pas eu le temps de tout faire, et c'est bien normal. Avez-vous tout de même eu l'opportunité de mettre les mains sur Super Mario Bros Wonder ? Le retour à la 2D pour le plombier moustachu vaut clairement le détour, et bonne nouvelle, une mise à jour est sortie pour embellir l'expérience. C'est l'occasion parfaite pour commencer.

Super Mario Bros Wonder présente son premier patch

Dans nos colonnes, nous avons attribué la note de 10/10 à ce nouvel opus. Ça vous donne une idée de la qualité du jeu. Sans surprise, ce fut un véritable carton commercial, allant jusqu'à devenir le titre de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement en Europe. Un record historique qui place donc Super Mario Bros Wonder parmi les plus gros hits de cette année 2023, et il va continuer d'asseoir sa domination. Eh oui, nous entrons dans la périodes fêtes de Noël, ce qui veut dire qu'il va sûrement être offert en cadeau dans de nombreux foyers. On attend de voir les futurs records qu'il parviendra à briser.

Une telle popularité mérite une récompense. Les développeurs ne comptent pas laisser leur jeu à l'abandon. Ils surveillent de près les retours des joueurs, et sortent des updates en conséquence. Un patch a justement été déployé, faisant passer Super Mario Bros Wonder en version 1.0.1. C'est le tout premier qu'il reçoit depuis son arrivée sur la Nintendo Switch. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les changements apportés par cette mise à jour ne sont pas énormes. On relève surtout des ajustements çà et là.

Notes de patch de la version 1.0.1

Voici la liste complète des ajouts du patch 1.0.1 pour Super Mario Bros Wonder. Comme nous l'avons déjà expliqué, il n'est pas bien gros, et par conséquent, il ne faut pas s'attendre à des changements massifs :

Points de vie

En sélectionnant « Recommencer » ou « Sortir du Niveau », les points de vie reviendront à ce qu’ils étaient avant d’entrer dans le niveau.

Crédits

De nouveaux noms ont été ajoutés à la liste des crédits, et des ajustement ont été faits.

Mises à jour générale

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.

L'expérience proposée par Super Mario Bros Wonder sera par conséquent normalement plus agréable, du moins encore plus qu'elle ne l'est déjà. Il ne vous reste plus qu'à vous saisir du jeu pour profiter de ces légères retouches.