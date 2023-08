Dès son annonce, Super Mario Bros Wonder n'a pas laissé de marbre. Et à vrai dire, il a même asséné une bonne claque aux joueurs déjà surpris par cette révélation. Mais jusque-là, Big N n'avait pas été très bavard sur sa nouvelle exclusivité Nintendo Switch. L'erreur vient tout juste d'être réparée lors d'un événement dédié.

Du gameplay pour Super Mario Bros Wonder, c'est magnifique

Comment ne pas être sous le charme de Super Mario Bros Wonder ? Entre le retour à une formule 2D et des graphismes somptueux, il y a de quoi être un minimum hypé, tout en ne vendant pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuer. Aujourd'hui, Nintendo nous en dit un peu plus sur son hit de la fin de l'année. Pendant les quinze minutes du Super Mario Bros Wonder Direct, on peut apercevoir les différents personnages jouables. Si le jeu peut bien être terminé seul de son côté, il renoue avec l'aspect co-op (en local) de New Super Mario Bros U. En plus de l'irremplaçable plombier moustachu, son frère Luigi, ainsi que ses acolytes Peach, Daisy, Yoshi qui servira par ailleurs aussi de monture, et Toad. Cette fois, Mario et ses amis devront sauver le Royaume des Fleurs de Bowser ... qui s'est transformé en château volant.

L'occasion de se balader dans des environnements variés dont des déserts, des grottes, des zones célestes, des champs de fleurs, des fonds marins et bien plus encore. Le Nintendo Direct n'a pas manqué de mettre en exergue la direction artistique du jeu qui s'annonce déjà sublime. Vous serez d'ailleurs libre de vous balader dans la map monde librement à travers les zones ouvertes. Si vous ne vous sentez pas d'attaque à faire un stage vous pouvez alors en choisir un autre. Il sera par ailleurs possible de revenir à un niveau à n'importe quel moment à partir du menu Stages. Sur le chemin, les joueurs pourront croiser les fleurs Cancans, qui taperont la discussion (et en français s'il vous plait) et vous donneront même parfois des pièces.

12 personnages jouables

Ce seront au total douze personnages qui seront jouables et auront un gameplay assez similaire pour que vous puissiez favoriser votre préférer ou alterner. Certains auront des compétences spécifiques à l'instar des Yoshis et Nabbit ne prendront aucun dégât, mais en contrepartie ils ne pourront pas profiter des bonus des power-ups. Des personnages recommandés pour celles et ceux qui veulent faire l'aventure sans se prendre la tête. Ils ne sont cependant pas invincibles et pourront mourir en cas de chute. Les Yoshis pourront également planer, gober des objets et les recracher sur les ennemis. Les joueurs pourront donc incarner :

Mario

Peach

Luigi

Daisy

Toad Jaune

Yoshi

Toad Bleu

Toadette

Yoshi Rouge

Yoshi bleu clair

Nabbit

Yoshi Jaune

De nouveaux ennemis seront également de la partie. A commencer par les Bondiss qui copient les mouvements des joueurs et sautent en même temps qu'eux. Les Pastèques Piranha quant à elles crachent des rafales de pépins quand les Pikdors fonderont sur vous à votre traversée des niveaux. Il faudra également compter sur les Bomps, qui peuvent creuser n'importe quoi quand ils vous attaquent, même la gelée, mais aussi sur les Momitos qu'il faudra dérouler en les saisissant du bon côté.

De nouvelles transformations dans Super Mario Bros Wonder

Bref il y a de la nouveauté, de l'ancien, mais surtout de nouvelles transformations. On avait déjà vu l'éléphant grâce auquel Mario et ses compagnons peuvent se débarrasser de leurs ennemis et des blocs grâce à leur trompe, mais aussi arroser des plantes. La transformation Bulles permet quant à elle de souffler des bulles pour capturer des ennemis et les vaincre en toute sécurité à distance. Elles seront naturellement attirées par les ennemis les plus proches. Parfait pour en éliminer plusieurs à la fois. Leur utilité ne s'arrête pas au combat, car il sera possible de grimper dessus pour par exemple atteindre les plateformes plus en hauteur.

La Foreuse quant à elle protège les joueurs des pics ou des mauvais coups. Côté exploration, la transformation aide également à creuser les sols, les plafonds, ou à vous déplacer en restant sous terre. D'autres formes déjà connues, comme feu, seront aussi de retour. Nintendo ne semble pas avoir lésiné sur les possibilités. A tel point que Super Mario Bros Wonder vous permettra de stocker une transformation pour vous sortir d'un mauvais coup et vous adapter à la situation. Leur usage est en revanche unique.

Des badges pour changer votre façon de jouer

Le Royaume des Fleurs abrite une autre nouveauté : les fleurs prodige. Dès que vous les toucher un phénomène étrange se produit. Des tuyaux peuvent s'animer et ramper tels des chenilles, une nuée d'ennemis peut débouler sans prévenir, la perspective du jeu peut littéralement changer, vous pouvez même être envoyés dans l'espace ou être transformés en Goomba. Bref une bonne dose d'inattendu pour venir pimenter le tout. Pour que tout revienne à la normale, il faudra impérativement mettre la main sur une graine prodige. Elles serviront à mettre déverrouiller certains stages.

Tout au long de votre aventure dans Super Mario Bros Wonder, vous obtiendrez des badges qui feront office de compétences passives. Tous auront un effet unique comme la possibilité de sauter contre les murs, d'amortir son saut avec un Parachapeau, la possibilité d'accélérer sous l'eau ou briser des blocs en nageant. Certains badges ne s'obtiendront qu'en venant à bout de stages spécifiques.

Du multijoueur en local comme en multi

Super Mario Bros Wonder sera jouable en coop locale jusqu'à quatre joueurs sur une même console. Dans ce mode, lorsqu'un joueur est éliminé, il se transformera en fantôme et ses camarades auront quelques secondes pour le toucher et le réanimer. En ligne, vous pourrez voir les autres sur la cartes et dans les stages en temps réel. Comme en coop locale, si vous venez à mourir, il vous suffira de toucher l'une des ombres des joueurs du monde entier pour revenir à la vie. Si vous ne jouez pas directement ensemble, vous pourrez malgré tout vous donner des objets, comme des transformations. Vous gagnerez d'ailleurs des points cœur en aidant vos camarades pour débloquer des panneaux et bien plus encore. Il sera évidemment possible de créer un salon pour avec vos amis à distance pour par exemple faire la course. Pour rappel, Super Mario Bros Wonder sera disponible le 20 octobre 2023 sur Nintendo Switch.