Super Mario Bros Wonder est presque parmi nous et les critiques sont déjà conquis. Il faut dire que cette nouvelle aventure vendait du rêve avec sa formule 2D et sa patte graphique vraiment agréable à l'œil. Mais ce n'est pas seulement un retour aux sources, c'est aussi une amélioration de la recette classique. On s'attent donc à un succès tonitruant. Si certains chanceux ont déjà pu mettre la main dessus, les joueurs doivent patienter encore quelques heures avant d'en profiter. Avant le grand jour, on apprend qu'une certaine fonctionnalité aurait pu intégrer le jeu, qui aurait alors été bien différent.

Le réalisateur de Super Mario Bros Wonder, Shiro Mouri, a récemment donné une interview dans le cadre du programme Ask the Developer de Nintendo. Il explique que lors du développement, le producteur a émis une idée saugrenue : « Et si on mettait des commentaires en direct ? ». Oui, comme au football ou dans d'autres sports. L'idée était de créer une voix qui allait commenter de temps à autre les actions de Mario. Cela peut paraître étrange, mais les développeurs, eux, l'ont pris très au sérieux. Koichi Hayashida, game designer, précise qu'ils ont passé plusieurs mois à penser cette fonctionnalité.

En fait, nous avons passé environ six mois à élaborer sérieusement des commentaires en direct. Nous avons essayé d’ajouter des voix qui allaient correspondre aux actions du joueur. Même si nous avions ajouté différentes voix, des questions comme « Mais qui fait ces commentaires ? » ont commencé à apparaître dans l’équipe. Quelque chose ne semblait pas à sa place.

La voix de base qui a été utilisée était celle d'un commentateur décrit comme « générique ». Toutefois, l'équipe derrière Super Mario Bros Wonder a aussi envisagé de faire usage d'une voix de Tsundere. Pour rappel, c'est un terme japonais qui désigne un personnage agissant de manière froide et sèche dans le but de cacher ses véritables sentiments. Il y a donc eu un certain nombre de propositions de voix pour ce commentateur en live. Néanmoins, ce projet prenait trop de temps. Ils ont donc dépêché une team spéciale qui allait s'en charger. C'est alors qu'est venue l'idée de créer les Fleurs Cancan, des plantes douées de paroles qui allaient taper la causette au plombier. Hayashida a salué l'initiative, et on peut maintenant les retrouver dans ce Super Mario.

C’est bien qu'on ne soit jamais seul quand les Fleurs Cancan sont là. Si vous étiez tout seul dans un niveau, vous pourriez avoir l’impression que c’est vous contre le monde, mais les Fleurs Cancan sont là pour vous parler au bon moment.

La musique devait être au centre de l'expérience

Cette interview fut également l'occasion pour le compositeur Koji Kondo de revenir sur des anecdotes lors de la création de ce Super Mario. Il voulait que le joueur ait affaire à un monde en rythme constant avec la musique. Un peu comme une comédie musicale. « Pour commencer, nous avons testé notre idée en faisant sortir les Plantes Piranhas de leurs tuyaux en synchronisation avec la musique ». De plus en plus d'éléments ont été ensuite ajustés par rapport à la musique, mais finalement, c'était trop compliqué à mettre en place pour l'entièreté du jeu. On se demande bien à quoi aurait pu ressembler Super Mario Bros Wonder si Nintendo était allé au bout de ses idées, y compris pour les commentaires en direct.