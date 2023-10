Super Mario Bros Wonder a de nouveaux cadeaux gratuits à donner à celles et ceux qui sont abonnés au Nintendo Switch Online. Par contre, on vous conseille de ne pas traîner.

Sans surprise, Super Mario Bros Wonder est un véritable carton. Son succès se fait aussi bien ressentir sur le plan commercial que critique. Et comme on pouvait s'y attendre, Nintendo profite de la sortie de ce nouvel opus pour offrir des cadeaux aux joueurs. Mais attention, ils sont uniquement disponibles pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Super Mario Bros Wonder offre plein de cadeaux

Actuellement, les détenteurs de la machine de Big N doivent être en train de dévorer ce retour à la 2D du plombier moustachu, et c'est bien normal. D'ailleurs, en Europe, c'est le jeu de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement. Nous avons affaire à un record historique, et l'éditeur compte bien fêter ça. Il y a une semaine, la firme avait dévoilé une première vague de nouvelles icônes à l'effigie des personnages de Super Mario Bros Wonder. Celle-ci a pris fin, et elle laisse maintenant sa place à la deuxième, et il y a de belles choses au menu.

Pour rappel, les icônes servent à créer des avatars exclusifs pour changer votre image de profil. Sur le papier, ce sont des cadeaux, mais c'est un petit plus compliqué que ça. Il faut d'abord les déverrouiller en utilisant des points MyNintendo. Les personnages coûtent 10 points Platine, et les cadres ainsi que les arrière-plans, 5 points Platine. Aujourd'hui, et jusqu'au 3 novembre, il est donc possible de récupérer huit nouveaux avatars. On peut notamment retrouver Yoshi, Toadette, Mario en forme d'éléphant, mais également Luigi et Bowser Jr.

Si vous êtes intéressé par ces beaux cadeaux, mais que vous ne savez pas comment obtenir des points Platine, pas de panique. Il existe des solutions simples et efficaces pour en avoir. Vous pouvez, par exemple, associer un ID Nintendo Network ou Google à votre compte Nintendo. Sinon, la souscription à la newsletter fonctionne aussi pour en engranger. Mais l'éditeur japonais a d'autres méthodes qu'il propose aux joueurs sur son site officiel :

Les points platine classiques peuvent être obtenus en réalisant des missions liées au service My Nintendo

Pour la liste complète des missions disponibles Les missions liées à des applications pour appareil connecté peuvent également être consultées directement sur l'appareil

Les points platine liés à une application (comme les points platine Super Mario Run) peuvent être obtenus en accomplissant des missions dans l'application pour appareil connecté correspondante

Difficile de ne pas résister à la tentation. On rappelle que c'est seulement accessible aux abonnés au Nintendo Switch Online. Ces derniers ont aussi eu l'occasion d'accueillir F-Zero 99, un jeu exclusif à l'offre du constructeur. Ce n'est pas forcément le retour tant attendu de la licence, mais ça reste, de ce qu'on a compris, un battle royale plutôt plaisant. De plus, son contenu est varié, et Nintendo n'hésite pas à le gonfler de temps à autre.