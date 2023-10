C'est la sortie officielle de Super Mario Bros Wonder et pour l'occasion, Big N a des petits cadeaux aux couleurs du jeu en stock pour une partie de sa communauté.

Ce vendredi 20 octobre 2023 est assez exceptionnel pour les joueurs. En effet, c'est aussi aujourd'hui que sortent deux énormes jeux : Marvel's Spider-Man 2 sur PS5 et Super Mario Bros Wonder sur Switch. Deux titres incontournables sur leur plateforme respective. Pour le retour du plombier moustachu, Big N offre des contenus supplémentaires, mais uniquement réservés à ses abonnés Nintendo Switch Online.

Des cadeaux Super Mario Bros Wonder via le Switch Online

Il se peut que vous soyez déjà en train de découvrir Marvel's Spider-Man 2 ainsi que Super Mario Bros Wonder, et dans ce cas, profitez-bien ! De notre côté, on a pu terminer ces deux exclusivités et elles ont été à la hauteur de nos attentes. En ce qui concerne la dernière aventure du plombier à la salopette rouge et bleue, c'est même un « chef d'oeuvre » puisqu'il a obtenu la note de 10/10 dans nos colonnes avec le badge « Indispensable Gameblog ». Un épisode riche, coloré, qui vend du rêve et donne le sourire.

Si vous êtes également tombés sous le charme de Super Mario Bros Wonder, et que vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, il y a une surprise. Pour coïncider avec le lancement du jeu, Big N a sorti une première vague de nouvelles icônes qui sont disponibles jusqu'au 27 octobre 2023. À quoi ça sert ? À créer des avatars exclusifs pour changer votre image de profil. Ce sont bien des cadeaux mais il faut tout de même utiliser des points MyNintendo pour les déverrouiller. Les personnages coûtent 10 points Platine, et les cadres ainsi que les arrière-plans, 5 points Platine.

Le pré-requis pour engranger des points Platine, et donc recevoir les avatars Super Mario Bros Wonder, est de remplir des missions tels que l'association d'un ID Nintendo Network ou Google à votre compte Nintendo, souscrire à la newsletter et autres.

Une mise à jour gratuite pour un gros jeu NSO

Pour obtenir des points Platine, voici les autres méthodes selon le site officiel Nintendo :

Les points platine classiques peuvent être obtenus en réalisant des missions liées au service My Nintendo

Pour la liste complète des missions disponibles Les missions liées à des applications pour appareil connecté peuvent également être consultées directement sur l'appareil

Les points platine liés à une application (comme les points platine Super Mario Run) peuvent être obtenus en accomplissant des missions dans l'application pour appareil connecté correspondante

En plus des cadeaux Super Mario Bros Wonder, un patch gratuit est sorti pour F Zero 99. Un jeu exclusif aux abonnés Nintendo Switch Online. Quoi de neuf ? Les circuits Red Canyon II, Fire Field et Mute City III ont été ajoutés. Des tracés qui ne sont pas tous évidents et qui demandent de bien rester concentrés en toutes circonstances. Cette mise à jour inclus également la ligue King League pour le mode Grand Prix.