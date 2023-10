Super Mario Bros Wonder vient à peine de sortir, et les joueurs se sont déjà rués dessus. La dernière entrée de la série va faire des heureux, comme nous avons pu l'indiquer dans notre test. C'est coloré, dynamique et de belles nouveautés sont présentes pour surprendre les habitués. Mais ce ne serait pas un jeu Mario si des fans ne découvraient pas déjà des manières de « casser » le jeu. Ainsi, une astuce bien utile vient d'être débusquée par quelques personnes. En faire usage va grandement simplifier la progression, et en plus, elle est facile à reproduire.

Mario et le secret des vies infinies

Cette nouvelle itération des aventures du plombier italien marque le retour de la 2D pour la licence. Et, à l'instar de tous ses aînés, Super Mario Bros Wonder donne au joueur un nombre limité de vies. Une fois à zéro, c'est le game over, enfin bref, vous connaissez la musique. Toutefois, au cours des différents titres de la franchise, la communauté s'est toujours démenée pour trouver diverses façons de contourner les règles du jeu. Cet opus n'échappe pas à cette tradition ancestrale, et par conséquent, une méthode pour obtenir des vies à l'infini a déjà été découverte.

Les célèbres champignons verts 1UP dans Mario permettent de débloquer des vies supplémentaires, mais certaines actions le peuvent aussi. Ce faisant, on éloigne de plus en plus la menace du game over. Eh bien, il existe une manière simple et efficace de récolter un nombre illimité de vies. Pour cela, il faut d'abord s'armer une carapace de Koopa Troopa. Ces dernières ont la particularité de distribuer des 1UP lorsqu'on saute dessus plusieurs fois d'affilée, sans retomber au sol. Ce n'est pas une entreprise aisée, d'où le fait que le succès est récompensé par une vie en plus. Dans Super Mario Bros Wonder, ce processus peut être répété à outrance.

Comme l'utilisateur DriftCons l'a remarqué, un certain niveau de ce Mario comporte des tuyaux qu'on peut pousser. C'est le cas par exemple dans Attrape-Carapatte, le 3e niveau du 1er monde, on peut rencontrer ces fameux tuyaux qui vont être d'une grande utilité. Il suffit de les placer presque côte à côte, de sorte à ce qu'il y ait un tout petit espace entre les deux. Ensuite, lancez la carapace dedans, qui se retrouvera donc coincée dans cet espace étroit. Elle rebondira en continu et il ne vous restera plus qu'à sauter aisément dessus autant de fois qu'il vous plaira.

Y a-t-il d'autres méthodes ?

Ce n'est pas le seul moyen de parvenir à s'octroyer des vies à l'infini dans Super Mario Bros Wonder. Un autre utilisateur du nom de Matcha_Foxx a utilisé la casquette parachute dans un but similaire. Ce dernier s'en sert pour rebondir sur les projectiles de Carapatte qu'il a bloqué entre deux tuyaux. Il jongle entre les tirs ennemis et comme pour les carapaces de Koopa, cela permet d'obtenir des vies en boucle sans se prendre la tête. D'autres méthodes seront sans doute découvertes au fil du temps, mais en attendant, celles-ci devraient faire l'affaire.