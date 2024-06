Hier se tenait l’Ubisoft Forward, dernière grosse conférence de cette période estivale du Summer Games Fest 2024. Et quels événements ! Encore une fois, ce fut ultra chargé en annonces. Plus d’une centaine de jeux sont venus se présenter lors des différents rendez-vous et il y en avait clairement pour tous les joueurs, mais on a aussi un bon paquet de jeux qui n’ont brillé que par leur absence. Silksong, Beyond Good & Evil 2, Resident Evil 9 ou encore Tomb Raider n’étaient pas là (pour ne citer qu’eux) même s’ils font parler d'eux régulièrement. Alors, que valait ce Summer Games Fest 2024 ?

La plus “grosse” conférence n’était pas si folle que ça

Cette période porte bien son nom et pourtant, la cérémonie du Summer Games Fest 2024 n’a pas fait l’unanimité. Les retours sont en revanche unanimes pour dire que ce n’était clairement pas à la hauteur. On vous a demandé sur nos réseaux sociaux ce que vous en pensiez et l’écrasante majorité nous a répondu « c’était NUL » à 41,5% ou « pas très bonne » à plus de 30%. Geoff Keighley a lui aussi fait son sondage et l’écrasante majorité a affublé la plus mauvaise note possible à l’événement. Ça pique...

Pourtant il y avait pas mal de choses, du Monster Hunter Wilds, l’annonce de LEGO Horizon Adventures, le DLC d’Alan Wake 2 ou encore du Black Myth Wukong, du Dragon Ball Sparking Zero et du Phantom Blade Zero.

Le problème c’est que si les jeux n’avaient pas fuité avant la conférence, comme LEGO Horizon, ils avaient annoncé leur présence bien en amont pour la grande majorité, et il n’y avait pas d’annonce forte, ou de nouveauté surprise. La surprise, voilà ce qui manquait cruellement à cette conférence, sans parler du tempo, pas spécialement folichon.

Le Xbox Showcase, la meilleure conf de tout le Summer Games Fest 2024 ?

’en entends déjà certains venir avec leur fourches pour nous incendier en hurlant que l’on est pro Xbox, mais il faut dire qu'il est vrai que Xbox a sacrément assuré pour ce Summer Games Fest 2024. Une conférence très dynamique, bourrée d’annonces et de gros jeux, pour certains attendus, mais aussi de titres surprises qui ont piqué notre curiosité. Et nous ne sommes pas les seuls, lorsque nous vous avons demandé si vous aviez apprécié la conférence, le résultat est sans appel. Pour près de 60% des sondés, le Xbox Showcase était « chaud bouillant » là où 5% l’ont trouvé plutôt « glacial ». Plus globalement, la grande majorité des spectateurs ont adoré ce qu’ils ont vu et pour cause.

La conférence s’est ouverte sur un peu de teasing pour Call of Duty Black Ops 6 mais aussi et surtout l’annonce d’un nouveau DOOM avec du gameplay. Perfect Dark, l’arlésienne de Xbox, était lui aussi présent avec des séquences in-game, tout comme Life is Strange 4 qui signera le grand retour de Max, héroïne du premier opus. Indiana Jones est revenu lui aussi sur le devant de la scène, tout comme Avowed d’ailleurs.

Plusieurs autres surprises sont venues se glisser comme le surprenant Expedition 33 ou encore Dragon Age 4, mais le clou du spectacle était bien évidemment Gears E-Day, le prochain épisode de la franchise qui nous a bluffés avec son rendu en temps réel sous Unreal Engine 5. Un show particulièrement intense bourré d’annonces très attendues qui a débouché sur une petite demi-heure concentrée sur COD Black Ops 6 qui s’annonce quant à lui étonnamment prometteur.

Ubisoft plutôt constant avec une conférence très honnête et même des surprises !

Autre grosse conférence de ce Summer Games Fest 2024, l’Ubisoft Forward qui a un peu clôturé les festivités. On s’y attendait un peu, l’éditeur français nous a fait un show efficace et rythmé. Pas trop de fioritures, un peu de musique en live et pas mal de bandes-annonces. Ce qui manquera majoritairement ici finalement, ce sont ses arlésiennes, quoiqu’on ait eu la surprise de voir Prince of Persia Remake ! Mais pas Beyond Good & Evil 2 par contre. De votre côté, vous nous avez dit sur X avoir trouvé que la conférence était plutôt bien à 37% ou moyenne à 29%. 20% des sondés l’ont trouvée carrément mauvaise. Une fois encore donc, Ubisoft divise, c’est un peu une habitude et un sentiment que l’on retrouve un peu partout dans les avis.

Pourtant, Ubisoft avait de jolis arguments, pas mal de gameplay pour Assassin’s Creed Shadows et Star Wars Outlaws, deux énormes cartouches, et du nouveau contenu pour presque tous ses jeux phares. Avatar Frontiers of Pandora, Skull and Bones ou encore Prince of Persia Lost Crown recevront tous prochainement des mises à jour de contenu et/ou des DLC. On a même eu droit à une surprise ! L’annonce d’un nouvel opus pour ANNO, une série extrêmement appréciée qui, en prime, vise une époque qui va faire tourner des têtes !

Le Future Games Show, de très belles surprises et pas mal d'annonces !

Outre les très grosses conférences, d'autres rendez-vous ont profité du Summer Games Fest 2024 pour faire leur show. C'est le cas du Future Games Show qui a mis le paquet en termes d'annonces. Le live, peut-être plus modeste que les gros événements, était tout de même hyper chargé en vidéos de gameplay et en bonnes nouvelles. On a même eu droit à quelques surprises étonnantes à surveiller de très près..

C'est le cas notamment de Nobody Wants to Die, un thriller noir dans un futur dystopique. La direction artistique, le pitch et l'univers audio ont fait succomber un paquet de fans. Once Human aussi s'annonce très prometteur, un jeu de survie plutôt atypique jouable seul ou en multi. Warhammer 40K Space Marine 2 nous en a encore mis plein les mirettes également avec du gameplay encore et toujours très impressionnant. Et toujours dans la catégorie des gros jeux attendus, The Casting of Frank Stone, le prochain titre de Supermassive (Until Dawn) dans l'univers de Dead by Daylight, s'est lui aussi présenté lors de ce Future Games Show. Non vraiment, il y avait largement de quoi apprécier ces deux heures de live.

Le PC Gaming Show plein d'annonces et du gameplay de jeux très attendus !

Pour fêter ses 10 ans, le PC Gaming Show a mis les petits plats dans les grands pendant cette periode de Summer Games Fest 2024. On a bien évidemment encore eu droit à un peu d'acting rigolo et quelques effets spéciaux, mais les annonces étaient vraiment au rendez-vous. En plus d'une pléthore de nouveautés, on a eu des nouvelles de jeux particulièrement attendus. Par exemple, Killing Floor 3 est venu dévoiler du gameplay et parler de son avenir. Le jeu arrive, le développement continue et il va y avoir beaucoup de changements pour la licence, tant mieux !

L'intriguant Level Zero Extraction, jeu multi asymétrique développé par un petit studio ukrainien, nous a quant à lui fait de belles annonces concernant sa sortie et une bêta ouverte. Enfin, Palworld aura bientôt du souci à se faire puisqu'il a réveillé la concurrence. Un certain Among the Wild arrive à grands pas et a profité du PC Gaming Show pour se présenter à nous. Très prometteur d'ailleurs ! Enfin, des petites pépites en devenir ont fait une apparition comme le soulslike Flintlock, le jeu de plateforme ultra atypique Screenbound ou encore Cat Quest 3, pour ne citer qu'eux.

Le Guerilla Collective et le Wholesome Direct, plus de 100 jeux présentés à eux deux !

Enfin, deux événements très importants de ce Summer Games Fest 2024 sont venus mettre à l'honneur la scène indépendante de long en large et en travers. Le Guerilla Collective et le Wholesome Direct ont fait le show avec plus d'une centaine de jeux présentés, c'est plus que tout le reste des conférences en fait.

Au menu, on a de tout : des cosy games avec des titres colorés comme Été, dont la direction artistique vend du rêve à chaque fois qu'il se présente. On a aussi pas mal d'horreur avec des jeux qui comptent bien s'engouffrer dans la brèche créée par l'effervescence autour de la sortie de Silent Hill 2 Remake. Post Trauma ou encore Hollow Body en sont d'excellents exemples. Les amateurs d'automatisation auront aussi de quoi faire, Chocolate Factory se présente d'ailleurs comme un sacré morceau dans le domaine, tout comme les amoureux de metroidvania, il y en a un paquet.

Un paquet de jeux à découvrir sur toutes les plateformes d'ailleurs puisque si le PC est évidemment la plateforme par excellence pour la scène indépendante, beaucoup de titres ont aussi été annoncés sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. C'est le moment de changer d'air loin des AAA, et tout est ici, dans deux conférences XXL.