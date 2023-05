Fin mars 2023 il fallait se rendre à l'évidence et l'ESA (Entertainment Software Association) et ReedPop, le groupe qui a repris la gestion de l'E3 ont annoncé l'annulation pure et simple du plus grand salon du jeu vidéo qui se tient normalement chaque année à Los Angeles. Avant que l'annonce officielle tombe, telle la lame de la guillotine, Nintendo, Xbox, PlayStation, Ubisoft et Devolver Digital avaient décliné l'invitation. Pour le plus grand plaisir du Summer Game Fest ?

Le Summer Game Fest va tout casser

En effet depuis la terrible nouvelle, Geoff Keighley, organisateur du Summer Game Fest s'est frotté les mains et a donné une date : jeudi 8 juin 2023 à 21h00. C'est à dire le coup d'envoi de son festival dédié au jeu vidéo qui devient de facto le remplaçant de l'E3. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le producteur/journaliste fait les choses bien puisque son édition s'annonce tout simplement grandiose avec la présence des plus grands acteurs du marché. Voyez plutôt :

L'industrie du jeu vidéo se réunit pour vous présenter les prochaines nouveautés. Découvrez les nouveautés de plus de 40 partenaires.

Dans le lot on note notamment Xbox, PlayStation, Ubisoft, Warner, Epic Games, Capcom, Disney, Activision et même Steam. En fait seul Nintendo est absent et proposera son propre événement durant la période, comme toujours depuis quelques années.

À quoi s'attendre pour le Summer Game Fest 2023 ?

Côté Xbox, un Starfield Showcase entièrement dédié au jeu est prévu pour le 11 juin. Ce sera certainement une bonne opportunité d'en savoir beaucoup plus sur le RPG Spatial. Square Enix devrait profiter de l'événement pour nous envoyer un trailer pour Final Fantasy 16 et CD Projekt, outre l'extension de Cyberpunk 2077 pourrait peut être commencer à teaser The Witcher 4.

La liste complète des participants du Summer Game Fest 2023

Voici la liste complète de tous les acteurs qui seront présents lors du festival :