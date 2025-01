Depuis la disparition de feu l'E3, le Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley et lancé pour la première fois en 20250 est de facto devenu la nouvelle grand-messe vidéoludique de l'été. Son édition 2025 est d'ores et déjà confirmée et partage déjà ses dates et visiblement grandes ambitions. On nous vend en tout cas des « annonces et révélations spectaculaires ». Voici une première ébauche du programme qui nous attend.

Le Summer Game Fest 2025 nous donne déjà rendez-vous cet été

Après un Summer Game Fest 2024 surtout porté par les autres conférences plutôt que par sa cérémonie d'ouverture au YouTube Theater à Los Angeles, l'édition 2025 entend sur le papier revenir en force. Geoff Keighley et ses équipes nous indiquent en tout cas que l'événement va notamment en profiter pour aborder « les changements importants, défis et opportunités auxquels l'industrie du jeu vidéo fait face, ainsi que célébrer l'impact culturel et l'importance des jeux vidéo en tant que forme de divertissement la plus puissante du monde ».

Comme ses éditions précédentes, le Summer Game Fest 2025 se déroulera sur plusieurs jours. À commencer par la traditionnelle cérémonie d'ouverture, qui aura lieu le 6 juin de 23 heures à 1 heure du matin le lendemain (heure française). Celle-ci devrait être le théâtre « d'annonces et révélations spectaculaire de nouveaux jeux ». Suivront ensuite diverses conférences de divers éditeurs (on peut s'attendre à y retrouver notamment Devolver, Ubisoft ou encore Xbox) et de shows partenaires comme le Wholesome Direct, le PC Gaming Show ou encore le Future Games Show. Tout cela aura lieu du 7 au 9 juin. Cette édition 2025 va enfin ajouter un tout nouvel événement « business-to-business » chapeauté notamment par l'ancien directeur de Gamesindustry.biz. Celui-ci a pour objectif de « créer un espace de discussion rassemblant divers dirigeants de l'industrie du jeu vidéo, du divertissement et au-delà ».

L'événement sera naturellement retransmis en direct sur les canaux usuels comme les chaines YouTube et Twitch officielles des Game Awards, ainsi que sur ses différents réseaux sociaux. Il faudra repasser plus tard pour connaître exactement dans le détail le programme de cette édition 2025 du Summer Game Fest. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous en informer en temps voulu.

Source : Site officiel du Summer Game Fest