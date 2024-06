Malgré un manque de propositions percutantes, le Summer Game Fest nous régale avec de grosses annonces et des surprises de jeux qu'on n'avait pas vus venir ! Et vous, la conférence vous a-t-elle convaincu ?

Après un avant goût des festivités estivales chez PlayStation avec un nouveau State of Play, Geoff Keighley a lancé la saison des conférences avec l'ouverture du Summer Game Fest 2024 ! Malgré un rythme soutenu du début à la fin, les annonces manquaient de sel. Néanmoins, les jeux officiellement prévus ont ponctué avec classe la soirée. On a eu aussi droit à quelques belles surprises. Revivez avec nous les moments les plus marquants de cette grosse conférence qui sera suivi de nouvelles prises de parole tout le week-end.

Les temps forts du Summer Game Fest 2024

La conférence s'est ouverte avec légèreté sur le nouveau jeu Horizon... remixé à la sauve LEGO ! Une rencontre originale qui renforce la collaboration entre PlayStation et les célèbres briques. Peu après, Star Wars Outlaws a fait une apparition surprise. Le jeu de Massive Entertainment a montré de nouvelles images, mais nous a surtout donné rendez-vous pour le Ubisoft Forward ce lundi 10 juin.

Dans un autre style, Black Myth Wukong a profité de son trailer particulièrement classieux pour dévoiler son édition collector. Dragon Ball Sparking Zero a également mis en avant ses éditions physiques, tout en annonçant sa date de sortie. Tant qu'on parle de jeux de combats, Fatal Fury s'est montré par deux fois : dans une collaboration d'exception avec Street Fighter 6 et pour présenter deux nouveaux personnages !

On a aussi vu passer des figures incontournables. Ainsi, comme prévu, Batman Arkham Shadow s'est montré dans un trailer cinématique sombre et captivant. Il ne nous manquera plus qu'à voir le gameplay de cet opus VR. De même, Sonic x Shadow Generations a envoyé la sauce pour ce nouveau jeu qui va à toute allure.

Il a bien évidemment enflammé la scène du Summer Game Fest : Sam Lake est venu présenter le DLC très attendu d'Alan Wake 2, avec une autre surprise en poche. Les joueurs vont adorer ! Enfin, la soirée s'est conclus avec deux trailers grandioses. On d'abord redécouvert le spectaculaire Monster Hunter Blade.

De nouveaux petits jeux à surveiller de près

On a vu de jolies choses du côté des indé. Neva s'est montré un nouvelle fois, pour notre plus grand plaisir. Le jeu des créateurs de Gris promet une nouvelle expérience poétique. Les amateurs d'œuvres oniriques devraient également apprécier Deer & Boy. Ce plateformer cinématique vous fera vivre la fuite d'un jeune garçon qui fait une rencontre inattendue...

On a également remarquer que la varappe à de l'avenir devant elle dans le monde vidéoludique. Après Jusant chez Don't Nod, les Français de The Game Bakers vous propose un voyage essentiellement à base d'escalade dans Cairn. Dans un tout autre rapport à la nature, Wanderstop devrait parler aux aficionados de farming sim. Ce jeu narratif vous propose de gérer une boutique de thé.

Le Summer Game Fest nous a aussi offert des moments très à part. Blumhouse a par exemple eu droit à un segment entier pour présenter toute une série de petits jeux horrifiques. Plutôt tournés vers le fun, Party Animals a montré de nouveau son gameplay et l'absurde Killer Bean s'est présenté au monde... le monde s'en remettra-t-il seulement ? Heureusement, on pourra se défouler bientôt avec le jeu Harry Potter dédié au Quidditch.

Toutes les annonces du Summer Game Fest 2024

LEGO Horizon Adventures

No More Room In Hell 2

Harry Potter : Quidditch Champions

Cuffbust

Star Wars Outlaws

Neva

Civilization 7

Black Myth Wukong

Warhammer 40,000 Space Marine 2

Metaphor: ReFantazio

Batman Arkham Shadow

Street Fighter 6 x Fatal Fury

Tears of Metal

Dragon Ball Sparking Zero

Delta Force Hawk Ops

Fatal Fury

Blumhouse Segment

Mighty Morphin Power Rangers

Deer & Boy

Kingdom Come Delivrance 2

Slitterhead

Cairn

Wanderstop

Unknown 9 Awakening

Enotria The Last Song

The First Descendant

Série Among Us

Sonic x Shadow Generations

Dune Awakening

The Finals

Alan Wake 2 DLC

New World Aeternum

Honkai Star Rail

Dark and Darker

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Hyper Light Breaker

Skate

Palworld

Valorant

Monster Hunter Wilds

Phantom Blade 0

Retrouvez l'intégralité de la soirée d'ouverture du Summer Game Fest 2024