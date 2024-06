Le Summer Game Fest 2024 fait le show tandis que deux gros évènements ont présenté plus d'une centaines de jeux ! Le Guerilla Collective et le Wholesome Direct ont en effet mis le paquet cette année, une vraie folie !

Parce qu’il n’y a pas que les AAA ou AAAA (coucou Ubi) dans la vie, la période du Summer Game Fest 2024 est aussi l’occasion rêvée d’ouvrir un peu ses horizons. La scène indépendante brille chaque jour aux côtés des géants de l’industrie et ne manque pas de pépites. D’ailleurs, la plupart des jeux viraux qui atomisent les records sur Steam du jour au lendemain proviennent de la scène indépendante. Un secteur que l’on qualifie parfois d’"antres de petits jeux” et qui, malheureusement, ne sont pas toujours autant mis en lumière qu’ils ne le devraient.

Le Summer Game Fest, c'est aussi le Guerilla Collective et le Wholesome Direct

Heureusement, il existe des événements qui leur sont entièrement dédiés. Si les aficionados n’en ont certainement pas besoin pour suivre leurs hits favoris, des initiatives comme le Guerilla Collective ou encore le Wholesome Direct sont parfaites pour les mettre sur le devant de la scène et ainsi attirer un plus large public. Durant cette période de Summer Game Fest, deux gros événements ont eu lieu. Plus de 4h30 de streaming ont eu lieu pour plus d’une centaine de jeux présentés et/ou annoncés. Impossible d’en faire le tour tant c’est un véritable festival. On y trouve de tout, du jeu d’action, du metroidvania, du RPG de l’aventure mais également de l’horreur avec pas mal de jeux aux bonnes vibes de Silent Hill 2 comme Hollow Body ou encore Post Trauma vus dans le Guerilla Collective du 6 juin dernier.

On a aussi eu beaucoup de jeux d’automatisation comme le très bon Chocolate Factory, à mi-chemin entre Satisfactory et Charlie et la chocolaterie. Mais ce sont surtout les jeux cosy et/ou poétiques à souhait qui remportent la palme. Des titres comme le déjà incroyable Eté, absolument sublime, ou encore Garden of the Sea qui arrive bientôt sur Switch.

Le Guerilla Collective, plusieurs dizaines de jeux indé qui en mettent plein les mirettes !

Toujours présenté avec classe, le Guerilla Collective 2024 était véritablement chargé en annonces. Des jeux de la scène indépendante qui tentent de nouveaux concepts ou profitent des tendances pour sortir leur épingle du jeu. Quoi qu'il en soit, cela annonce une nouvelle fois des centaines d'heures de jeu en perspective et pas mal de futures pépites. Retrouvez la liste de tous les jeux présenté sur le site officiel.

Le Wholesome Direct avec plus de 70 jeux annoncés !

C'est un raz-de-marée de jeux cette année dans le Wholesome Direct avec plus de 70 jeux annoncés. Une quantité absolument folle de titres qui débarqueront sur consoles et PC. Il y en a clairement pour tous les goûts. La liste complète des jeux présentés est à retrouver sur le site officiel de Wholesome Games.