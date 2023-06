Le Summer Game Fest 2023 a encore été le théâtre de belles annonces de studios divers et variés. On vous fait le grand récap de toutes les annonces marquantes de la conférence.

Le Summer Game Fest 2023 a officiellement débuté. Geoff Keighley et une quarantaine de développeurs et éditeurs sont venus assurer le spectacle le temps de deux heures, avec autant de jeux montrés. La conférence était particulièrement attendue, tant les éditions précédentes recelaient d'annonces fortes et de surprises. Est-ce qu’elle était à la hauteur des attentes ? Voici un gros récap de la conférence, avec tous les jeux présentés.

FF7 Rebirth, Prince of Persia, les grosses surprises de la conférence

La grosse surprise de fin n’en était pas une. Le teasing de Square Enix n’était que peu subtil et tous les espoirs étaient placés dans ce Summer Game Fest 2023. Ça n'a pas loupé ! FF7 Rebirth est venu conclure une conférence en demi-teinte avec une bande-annonce qui a de quoi donner des frissons aux fans de la licence. Certains pans narratifs se confirment, des séquences de gameplay ont été montrées, le monde (ouvert ou non) s’est dévoilé. Le second épisode de la trilogie devrait bien surprendre les vétérans qui connaissent l’original sur le bout des doigts avec de nouveaux scénarios. Le rendez-vous est donné au début de 2024, la rumeur voulant que Square Enix vise le mois de janvier.

Sur le thème, les pré-inscriptions de FF7 Ever Crisis sont lancées. Pour mémoire le jeu servira d’anthologie en retraçant toute l’histoire de la saga et des spin-off tout en ajoutant des chapitres sur l’enfance de Sephiroth. Ce Summer Game Fest 2023 nous a tout de même réservé de vraies surprises, celles qu’on avait pas vu venir. A commencer par le jeu 2.5D inspiré par les Metroidvania : Prince of Persia The Lost Crown. Et ce n’est pas la seule licence anthologique qui revient sous un nouveau jour. Après un Sonic Frontiers qui a refroidi, SEGA veut tenter de reconquérir le cœur des fans avec là aussi un jeu en 2.5D du plus bel effet qui s’annonce déjà comme un hommage aux anciens épisodes Megadrive : Sonic Superstars.

Les annonces fortes du Summer Games Fest 2023

La conférence a également été rythmée par des annonces fortes. Mortal Kombat 1 a assuré le spectacle avec une séquence de gameplay aussi gore que démentielle. Cerise sur le gâteau, Jean Claude Van Damme doublera Johnny Cage dans ce reboot. Alan Wake 2 est venu présenter un peu de gameplay mais pas trop. C’est l’une des petites déceptions pour les amateurs de la licence, qui restent sur leur faim. On notera l’apparition de quelques titres attendus comme le concurrent de Diablo 4, Path of Exile 2, Baldur’s Gate 3 ou encore Sandland, le jeu du créateur de Dragon Ball. Mais l’annonce inattendue revient sans doute à Insomniac Games. Les développeurs ont profité de l’aura de la conférence du Summer Game Fest 2023 pour dévoiler la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2 et son édition collector.

Après les leaks malencontreux, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name s’est officialisé pour l’occasion. Les productions plus modestes se sont également enchaînées. Parmis elles, Banishers Ghosts of New Eden le nouveau jeu de Don’t Nod et Focus Home, John Carpenter qui se lance avec le jeu Toxic Commando, Immortals of Aveum, le Call of Duty Magique et surtout Lies of P, le Bloodborne-like qui ne cesse d'impressionner à chacune de ses apparitions. Quantic Dream est venu présenter deux de ses titres édités : Under the Waves et Lysfanga: The Time Shift Warrior, un hack’n’slash avec une dimension tactique.

Un peu d'Hollywood à la conférence

Les adaptations de jeux vidéo sur petit et grand écran ayant la côte, il y a eu un peu d’Hollywood à ce Summer Game Fest 2023. A commencer par Nicolas Cage, venu confirmer son arrivée dans Dead By Daylight. La saison 3 de The Witcher, la dernière avec Henry Cavill, a comme convenu dévoilé sa bande-annonce qui n’a pas manqué de faire son petit effet auprès des fans. La surprise vient surtout de PlayStation, qui a diffusé un trailer Twisted Metal, sa série qui sortira en juillet sur la plateforme Peacock.

Toutes les annonces du Summer Game Fest 2023

