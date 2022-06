La période intensive du Summer Game Fest et les grosses conférences passées, il est temps de faire le bilan. Et les chiffres ont parlé : Xbox est statistiquement le grand gagnant de cette édition.

Si le Summer Game Fest 2022 se poursuivra pendant encore quelques semaines, le plus gros de l’événement est déjà passé. Cette édition a encore une nouvelle fois régalé les fans de jeux vidéo, même si certaines productions se font encore désirer. La conférence de l’organisateur a en partie déçu, mais celles de Sony et de Microsoft se sont montrées généreuses.

La conférence E3 la plus vue de PlayStation

Avec seulement 28 minutes de stream, Sony a battu son propre record. Le State of Play de juin 2022 a été visionné plus que n’importe quelle autre conférence E3 de l’éditeur. Sans compter les vues Twitch en direct, la conférence PlayStation enregistre sur YouTube 2,52 millions de vues, un chiffre que l'entreprise n’avait pas approché depuis l’E3 2016 et ses 2,51 millions de spectateurs. Une donnée qui ne grimpe que très légèrement en comptabilisant le nombre de visionnage sur les différentes chaînes locales de la marque.

En revanche, hors période estivale, Sony place la barre plus haute. Les deux derniers PlayStation Showcase comptabilisaient quant à eux environ 4,9 millions de vues en 2020 et 3,9 millions en 2021. Une nouvelle édition est à nouveau attendue pour la rentrée, et vu les rumeurs on imagine que le public sera au rendez-vous. Il se murmure en effet que Sony devrait annoncer le retour d’inFAMOUS et de Sly Cooper lors de son prochain rendez-vous.

Xbox grand gagnant du Summer Game Fest 2022

En termes de vues pures, le grand gagnant du Summer Game Fest 2022 est Xbox. L’événement de la marque verte a été visionné plus de 5,2 millions de fois en cumulant les chaînes américaines de l’éditeur et celles de Bethesda. Il faut dire que cette année, Microsoft était particulièrement attendu au tournant avec Starfield et Redfall et son catalogue d’exclusivités. Quelques jeux étaient malgré tout absents, à l’instar d’Avowed et de l’Indiana Jones de Bethesda.

De son côté, le Summer Game Fest continue d’attirer les foules. Sur les réseaux sociaux, l’événement revendique un pic à 3,5 millions de spectateurs simultanés, et plus de 27 millions de stream en direct, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente. Évidemment, Geoff Keighley nous donne rendez-vous en 2023 pour une édition qui viendra ouvertement concurrencer l’E3 avec un événement physique.