Les festivités du Summer Game Fest 2022 sont encore loin d’être terminées. En cette période de non-E3, les éditeurs continuent de proposer leurs propres conférences. Après Square Enix et son mini-showcase dédié à Final Fantasy 7, c’est au tour de trois autres acteurs de l’industrie d’annoncer leurs rendez-vous.

3 conférences supplémentaires pour le Summer Game Fest 2022

Ce ne sera sans doute pas aussi spectaculaire que le Microsoft & Bethesda Showcase de ce dimanche 12 juin, mais les trois conférences à venir devraient intéresser les aficionados des éditeurs concernés. A commencer par l’un des fleurons de la scène indépendante : Annapurna Interactive. L’éditeur de Stray, présentera ce 28 juillet à 21h ses futures productions à venir, dont Storyteller et peut-être Open Roads le jeu narratif sous fond de road-trip par les créateurs de Gone Home.

Le Nacon Connect reviendra quant à lui le 7 juillet à 19h, heure française, avec une édition proposant encore plus de contenus sur les jeux et les accessoires de l’éditeur français. On sait qu’il y aura Test Drive Unlimited Solar Crown, The Lord of the Ring : Gollum, Steelrising et même Robocop : Rogue City qui avait été annoncé l’année dernière lors de cette même conférence. Peut-être que Greedfall 2 se présentera plus en détails pour l’occasion.

Koch Media et son label Prime Matter seront eux aussi de retour pour une seconde édition. Il ne faudra pas attendre juillet pour découvrir cette nouvelle formule que l’on nous promet moins soporifique que la précédente. La conférence Prime Matter du Summer Game Fest 2022 se tiendra en effet le 17 juin à 19h. L’éditeur optera cette fois pour un nouveau format focalisé sur le gameplay. On suppose que l’action-RPG à choix multiples The Last Oricru et le thriller psychologique The Chant seront de la partie. On ne serait pas contre du gameplay de Payday 3 ceci dit.