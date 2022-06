En l'absence d'E3, le Summer Game Fest 2022 sera le seul énorme événement vidéoludique de juin. Et comme l'année précédente, Geoff Keighley, animateur et organisateur du show, a persuadé de nombreux éditeurs et studios d'y faire des annonces.

Les grands de l'industrie au Summer Game Fest 2022

Geoff Keighley a rassemblé les Avengers de l'industrie et annonce s'être associé à plus de 30 partenaires pour célébrer le jeu vidéo lors d'un show encore plus spectaculaire. Les premiers participants ont été présentés par le biais d'un tweet de l'organisateur. Voici la liste (incomplète) :

PlayStation

Xbox

Square Enix

SEGA

2K

Warner Bros Games

Capcom

Activision

Atlus

Bandai Namco

Bloober Team

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver Digital

Digital Extremes

Dotemu

EA

Epic Games

Focus Entertainment

Frost Giant Studios

Level Infinite

Mediatonic

miHoYo

Netflix

Raw Fury

Samsung

Skybound Games

Steam

Studio MDHR

Tribecca Festival

Dans les grands constructeurs, seul Nintendo est absent du line-up. On peut toutefois voir PlayStation, une erreur ou une surprise à venir ? Ces dernières heures, Sony Interactive Entertainment a mis à jour les matériaux promotionnels de son State of Play de ce jeudi 2 juin afin qu'il soit englobé dans l'événement. De ce fait, il ne faut pas nécessairement attendre de grosses annonces PS5 pendant la soirée d'inauguration du Summer Game Fest 2022 qui aura lieu la semaine prochaine.

Cette remarque vaut également pour le Tribeca Festival qui s'étalera du mercredi 8 juin au dimanche 19 juin 2022. Au cours de ce rendez-vous, il y aura plusieurs démos dont celle d’A Plague Tale: Requiem.

Silent Hill 2 Remake officialisé durant le SGF ?

Pourquoi attendre Silent Hill 2 Remake pendant le Summer Game Fest 2022 ? Le studio polonais Bloober Team sera là. Et ça tombe à pic, puisque selon des rumeurs insistantes, les développeurs travailleraient cette version nouvelle génération d'un classique du survival horror.

Kojima Productions, même s'il n'est sur le listing, pourrait aussi créer la surprise avec la confirmation de Death Stranding 2 en direct.

La soirée d'ouverture du Summer Game Fest 2022 commencera à 20h, le jeudi 9 juin prochain.