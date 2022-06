La saison des grosses annonces approche à grands pas. Pour s'y retrouver, voici un planning des conférences du Summer Game Fest 2022 avec leurs dates, heures et les jeux confirmés et attendus.

Les fans de jeux vidéo vont en prendre plein les mirettes dans les semaines à venir. La période habituellement dévolue à l’E3 est désormais réservée à son grand remplaçant : le Summer Game Fest 2022. Les festivités commenceront un peu plus tôt cette année, avec moins de conférences au programme, mais elles promettent d’être riches en annonces.

Le Summer Game Fest 2022 c'est quand ?

La pandémie a chamboulé l’industrie du jeu vidéo. Là où l’E3 régnait en maître en juin, Geoff Keighley et son Summer Game Fest se sont imposés comme le rendez-vous immanquable de l’été pour les gamers. Au programme, des nouveaux jeux, des world premieres à tout-va, du gameplay, des interviews et plein d’annonces en tout genre.

Cette année, le Summer Game Fest débutera le jeudi 2 juin à 23h59 avec le State of Play qui présentera les futurs hits de la PS5 et de la PS4, ainsi que le PS VR 2. Mais le rendez-vous tant attendu se déroulera le 9 juin avec la soirée de lancement du SGF 2022 qui s’annonce déjà riche en surprises. Les festivités continueront tout l’été avec plusieurs conférences, showcase ou encore présentations des éditeurs et des média qui ont gratté quelques exclusivités comme IGN. Bonne nouvelle, il n'y aura pas besoin de faire nuit blanche cette année.

Le programme des conférences du Summer Game Fest

02 juin à 23h59 : State of Play (PlayStation)

: State of Play (PlayStation) 09 juin à 1h00 : Netflix Geeked animation (Cyberpunk)

: Netflix Geeked animation (Cyberpunk) 09 juin à 17h00 : Upload VR Showcase

: Upload VR Showcase 09 juin à 20h00 : conférence Summer Game Fest

: conférence Summer Game Fest 10 juin à 18h : IGN Expo

: IGN Expo 10 juin à 19h00: Netflix Geeked Games (jeux vidéo)

Netflix Geeked Games (jeux vidéo) 10 juin à 21h00 : Tribeca Games Spotlight

: Tribeca Games Spotlight 10 juin à TBA : Freedom Games Showcase 2022

: Freedom Games Showcase 2022 11 juin à 17h00 : Guerrilla Collective + Wholesome Direct

: Guerrilla Collective + Wholesome Direct 12 juin à 21h00 : Future Games Show

: Future Games Show 12 juin à 19h00 : Xbox + Bethesda Showcase

: Xbox + Bethesda Showcase 12 juin à 21h00 : PC Gaming Show

: PC Gaming Show 16 juin à TBA : Overwatch Showcase

: Overwatch Showcase 12 août à TBA : THQ Nordic Showcase

: THQ Nordic Showcase 23 août à TBA : Gamescom Opening Night Live

: Gamescom Opening Night Live TBA : Ubisoft Forward

TBA : Nintendo Spotlight

TBA : Devolver Digital Showcase

D'autres événements seront ajoutés au fil des semaines, n'hésitez pas à revenir régulièrement. Nous mettrons l'article à jour dès qu'une nouvelle conférence du Summer Game Fest 2022 ou qu'un nouvel horaire seront confirmés.

Les conférences à ne pas manquer et à quoi s'attendre

S’il y aura moins de conférences cette année, le programme est déjà bien chargé. Pour celles et ceux qui ne souhaitent regarder que les essentielles, voici notre sélection, avec un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

State of Play (PS VR 2) - 2 juin à 23h59

Attendu de pied ferme par les fans de la marque, le prochain State of Play de Sony devrait mettre en avant bon nombre de jeux à venir sur les consoles du constructeur. La couleur a toutefois été annoncée d’emblée : la priorité sera donnée aux éditeurs tiers et au PSVR2. PlayStation pourrait néanmoins réserver de belles surprises notamment avec la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16 et pourquoi pas un petit avant-goût de FF7 Remake 2. Forspoken, souvent mis en avant par l’éditeur pourrait également être de la partie, tout comme Street Fighter 6, pressenti pour faire un apparition.

Côté PS VR 2, Sony devrait dévoiler en bonne et due forme sa potentielle future killer-app : Horizon Call of the Mountain ainsi que le reste du line-up du lancement du casque VR. 20 jeux sont attendus lors de sa sortie, on devrait enfin en découvrir quelques-uns.

Conférence Summer Game Fest 2022 - 9 juin à 20h

L’E3 officiel est annulé place à la grosse conférence du Summer Game Fest. Avec plus de trente éditeurs participants, des world premiere à gogo et des exclusivités comme on y est habitué, c’est LA conférence à ne pas manquer. Callisto Protocol, Saints Row, Marvel’s Midnight Suns, Alan Wake 2, le DLC de Resident Evil Village, Pragmata, Silent Hill Remake, Resident Evil Remake, Death Stranding 2, Gotham Knights, Call of Duty Warzone 2 … La liste des jeux attendus est incroyablement longue et cette année, Geoff Keighley nous promet un show encore plus spectaculaire de plus de deux heures. Combien en verra-t-on vraiment ? Réponse le grand soir.

Netflix Geeked - 6 au 10 juin

Cette année encore, Netflix tiendra tous les jours une conférence axée autour de certaines thématiques, dont les films et séries. Les joueurs devraient surtout surveiller celles du 9 et 10 juin qui présenteront Edgerunner, l’animé de Cyberpunk 2077, et donneront des nouvelles d’Arcane, la série à succès basée sur League of Legends. La soirée du 10 sera quant à elle entièrement consacrée aux adaptations de jeux vidéo comme The Cuphead Show, Sonic Prime, Tekken : Bloodline, DOTA : Dragon’s Blood, ainsi que les futurs titres du catalogue gaming du géant du streaming dont la Casa de Papel.

Tribeca Games Spotlight - 10 juin à 21h

Les amateurs de jeux indépendants et de jeux narratifs ne seront pas en reste. Le Tribeca Games Spotlight signe pour une nouvelle édition avec A Plague Tale : Requiem en tête d’affiche, qui sera d’ailleurs jouable pendant le festival. Pour celles et ceux qui ne veulent pas payer 5$ pour des démos, la suite tant attendue se montrera à l’occasion du showcase. A ses côtés, quelques autres jeux prometteurs dont Oxenfree 2: Lost Signals, As Dusk Falls, l’exclusivité Xbox narrative concoctée par une vétéran de Quantic Dream, ou encore Immortality, le nouveau projet de Sam Barlow. Thirsty Suitors (Annapurna Interactive), American Arcadia (Raw Fury) ou encore The Cub (Untold Tales) seront également de la partie.

Guerilla Collective & Wholesome Direct

Autre rendez-vous immanquable pour les amateurs de jeux indé et de AA : le Guerilla Collective & le Wholesome Direct. La première conférence présentera pléthore de jeux, dont l’horrifique Madison, TMNT : Shredder’s Revenge, South of the Circle, The Cub ou encore Daymare: 1994 Sandcastle. Quelques nouveautés seront également annoncées.

Quant au Wholesome Direct, c’est le rendez-vous immanquable pour les amateurs de jeux mignons qui devrait par ailleurs dévoiler la date de sortie d’Ooblets, le titre à mi-chemin entre Animal Crossing, Pokémon et Stardew Valley, et Terra Nil le jeu de gestion écolo de Devolver Digital.

Future Games Show 2022 - 11 juin à 17h

C’est un peu le pot-pourri du Summer Game Fest 2022. Au programme, des AAA, des jeux indés, de l’entre-deux, des premières mondiales et des annonces autour de titres attendus. L'événement sera présenté par Geralt et Yennefer en personne : Denise Gough et Doug Cockle. Ce sont au total 40 jeux qui seront montrés dont des projets de Team 17, Thunderful et Amanita Design. Les anciennes éditions avaient réservé quelques bonnes surprises, donc on surveillera l’événement de près.

Xbox +Bethesda Showcase - 12 juin à 19h

Ce sera LA grosse conférence éditeur de cet été. Xbox reviendra avec son nouveau poulain pour présenter les futures grosses exclusivités Xbox Series, One et pas que. Si la firme de Redmond n’a pour le moment confirmé aucun jeu, Starfield, Redfall, Hellblade 2, State of Decay 3 ou encore Avowed sont fortement pressentis. Microsoft pourrait néanmoins nous réserver quelques surprises, en plus de dévoiler ses plans pour le Xbox Game Pass. Peut-être que le dongle pour accéder au service directement sur TV sera officialisé ? La conférence promet de conclure cette première partie du Summer Game Fest 2022 en beauté.