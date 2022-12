Les surprises s’enchaînent et se déchaînent aux Game Awards 2022. Geoff Keighley la cérémonie qui fait la part belle à l’industrie du jeu vidéo aura été riche en annonces. Nouveau jeu des créateurs de Bioshock, Hades 2 et même une date de sortie pour Suicide Squad Kill the Justice League.

Enfin débarrassé de Gotham Knights, Warner Bros peut enfin communiquer sereinement sur ses prochains projets. Toujours aucune nouvelle du jeu Wonder Woman annoncé il y a quelques temps maintenant, mais à la place une date de sortie pour Suicide Squad Kill the Justice League repoussé à plusieurs reprises au grand dam des fans. Pour l’occasion Rocksteady, désormais orphelin de ses deux fondateurs, a fait les choses en grand avec un trailer complètement barré qui va hyper hyper en un éclair les joueurs, tout comme en émouvoir certains.

Après Flash, Wonder Woman et Superman c’est au tour de Batman d’être confirmé. Il sera incarné par Kevin Conroy voix iconique du Chevalier Noir qui nous a quitté ce 10 novembre 2022. Considéré à juste titre comme une légende, il était en vérité LE meilleur Batman. De la saga Batman Arkham à Batman The Animated Series, le programme TV qui a marqué toute une génération, son dernier rôle sera donc Suicide Squad Kill the Justice League. Le jeu sortira le 26 mai 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. On rappelle que le jeu s’inspirera ouvertement des comics et permettra de découvrir les origines de la Task Force X d'Amanda Waller composée de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark .