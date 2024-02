Suicide Squad Kill The Justice League compte bien mettre le paquet avec de nouveaux héros jouables et une tonne de contenu gratuit. On a d'ailleurs un premier aperçu de ce qui arrive, et ça débarque très très vite !

Suicide Squad Kill the Justice League est enfin arrivé sur consoles et PC après de très longues années de développement. Un développement particulièrement chaotique, balloté entre refonte, reboot, report et re(tout ce que vous voulez). Un enfer qui a finalement eu une fin heureuse : le jeu est disponible, et ce n’est pas la catastrophe attendue, même si tout n’est pas rose. On vous tease un peu la chose, mais notre test de Suicide Squad va avoir un peu de retard, comme chez beaucoup de nos confrères d’ailleurs. Juste le temps que l’on puisse voir le jeu de long en large.

Attention aux spoilers de Batman Arkham et Suicide Squad Kill the Justice League dans tout ce qui suit !

Suicide Squad va accueillir un nouveau vilain légendaire et du contenu gratuit

Quoi qu’il en soit, Suicide Squad Kill the Justice League a des idées plein la tête et si on ne sait pas si le jeu rencontrera le succès, il a néanmoins une feuille de route toute tracée et ça va arriver extrêmement vite. Dès le mois de mars en fait. Oui, dans un petit mois, Suicide Squad va avoir le droit à une très grosse mise à jour bourrée de contenu gratuit dont un nouveau super-vilain, l’iconique et indétrônable Joker.

Si vous vous demandez comment le Joker a ressuscité, dans la mesure où il n’est plus de ce monde dans le " Arkhamverse " dont fait partie ce Suicide Squad, sachez que les développeurs ont opté pour le multivers, le Elseworld chez DC. Comme ça, pas besoin de se casser la tête. C’est aussi ce qui va permettre au studio de créer des saisons uniques à tour de bras et de permettre aux joueurs de jouer avec leurs anti-héros favoris !

La roadmap est en tout cas longue comme le bras et pas moins de 4 saisons sont d’ores et déjà prévues. On a pu d’ailleurs en avoir un aperçu il y a quelques jours dans une petite vidéo concocté par le studio. On y découvre notamment le Joker et un peu de gameplay de la saison 1.

Tout le contenu gratuit connu à se jour pour Suicide Squad Kill the Justice League

Dès le mois de mars 2024 :

Saison 1 à thème.

Nouveau héros jouable : le Joker. Comprend de nouveaux équipements, des talents et des costumes uniques.

Un environnement totalement inédit à explorer dans le thème du Joker.

Nouveaux boss et de nouvelles variantes pour des ennemis déjà existants (on voit ici un Green Lantern et un Superman altérés).

De nouvelles armes dans la thématique de la saison (armes à feu et corps-à-corps)

Nouvelles activités en ville et nouveaux contenu end game.

Tout un tas de nouveautés qui seront annoncées prochainement.

Plus tard en 2024 :