Rocksteady Studios est surtout connu pour nous avoir offert la trilogie Batman Arkham. Seulement voilà, depuis, c'est un peu le calme plat de son côté. La firme n'a pas sorti de nouveau jeu depuis maintenant huit ans, et le prochain en lice, c'est Suicide Squad : Kill The Justice League. Heureusement, sa date de sortie est fixée, mais c'était sans compter un nouveau report qui vient d'être annoncé. Pourtant, cette fois, il ne concerne pas tout le monde.

Suicide Squad est repoussé, tout le monde n'est pas concerné

Alors oui, ça peut paraître étrange, mais le jeu a bel et bien subi un report de la part du studio. Ce dernier l'a annoncé sur Discord, tout en procédant à un petit rappel. Suicide Squad sortira bien le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Toutefois, une précision est à apporter. Il arrivera en février sur Steam, mais pas sur l'Epic Games Store. Cette version du titre devra attendre jusqu'au 5 mars 2024 avant de débarquer. Si on aurait bien aimé plus d'explications de la part de Rocksteady, il n'en a pas donné.

Vous êtes donc peut-être concerné par ce report. D'ailleurs, il se peut que certains d'entre vous aient précommandé le jeu via la plateforme d'Epic. Si jamais c'est le cas, sachez qu'elles seront toutes annulées et remboursées. Au moins, ils font les choses bien, et ça aide à avaler la pilule. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent absolument passer par ce magasin, il va falloir prendre son mal en patience. On espère en savoir plus dans les semaines à venir, même si ce n'est pas non plus repoussé de plusieurs mois. Ceci dit, Suicide Squad a tout de même eu une bonne nouvelle à communiquer il y a peu.

Pour rappel, le jeu service sera jouable en coopération, mais également en solo. La campagne peut bien être terminée seule, mais il y a un hic. Dans tous les cas, il faudra une connexion internet pour pouvoir jouer à Suicide Squad. Cette information n'a pas manqué d'énerver les joueurs, mais Rocksteady a calmé leurs ardeurs. Il promet ainsi un mode solo hors ligne, seulement là encore, on rencontre un problème. Il n'arrivera pas dès le lancement, mais plutôt courant 2024. Peut-être au moment de la sortie du jeu sur l'Epic Games Store ? C'est probable, mais il vaut mieux ne pas trop s'avancer pour l'instant.