Quelques jours après son lancement, un premier bilan est tombé pour Suicide Squad Kill the Justice League, et ce n'est malheureusement pas encourageant pour les créateurs de Batman Arkham.

Suicide Squad Kill the Justice League est sorti officiellement, pour toutes et tous, le 2 février dernier sur PS5, Xbox Series X|S et PC avec des débuts ô combien compliqués. Les acheteurs de l'édition Deluxe numérique n'ont quasiment pas pu tirer avantage du gros bonus contenu dans cette version : l'accès anticipé. Une heure après la mise en ligne, Rocksteady Studios a dû suspendre les serveurs pour résoudre un bug énorme. Il a depuis été corrigé et un gros cadeau a été offert en compensation. Mais le jeu s'en sort-il bien pour l'instant ? Pas vraiment...

Suicide Squad Kill the Justice League moins populaire qu'Avengers

Suicide Squad Kill the Justice League agite la Toile depuis quelques jours. Entre le bug improbable, où le jeu indiquait que la campagne était terminée lors de la première connexion, et les retours, la nouvelle production de Rocksteady Studios (Batman Arkham) a été malmenée. Et ça ne fait peut-être que commencer.

Via SteamDB, on apprend que le jeu a rassemblé 13 459 joueuses et joueurs ce week-end, le plus gros pic constaté. C'est deux fois moins que Marvel's Avengers qui avait atteint plus de 31 165 en simultané. La popularité de la marque avec ses super-héros emblématiques (Iron Man, Hulk...) a peut-être pesé dans la balance, alors même que les tests étaient tout sauf enjoués.

En termes de retours, il y a pour l'instant deux écoles pour Suicide Squad Kill the Justice League. Celle de Metacritic avec une moyenne de 62/100 pour 29 critiques de la presse, et un très bas 3,8/10 sur des joueurs. Comme d'habitude, un review bombing n'est pas à exclure, certains n'ayant probablement pas le titre en leur possession. Et puis il y a les utilisateurs Steam qui semblent davantage séduits par la proposition puisque 85% des 2 584 évaluations sont positives.

Mais ces chiffres de fréquentation sont-ils « mérités » ? On reviendra en détail lors de notre test, mais même si le jeu est blindé de défauts qui font chuter l'appréciation, il s'en sort mieux que Marvel's Avengers d'un point de vue de la narration, des personnages, de l'humour et du gameplay des différents anti-héros. En vérité, ce qui le plombe encore et toujours aux yeux des fans de Batman Arkham, c'est toute la dimension jeu service.

Des contenus gratuits pendant des années ?

Si l'on met de côté les personnes qui auraient aimé un autre Batman Arkham, certaines ont exprimé de grosses craintes quant au fait qu'un studio expert dans les jeux solo cède aux sirènes du GaaS. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer en partie cette sous-performance de Suicide Squad Kill the Justice League sur Steam pour le lancement. Les joueuses et joueurs n'ont pas été rassuré par ce qu'ils ont vu, et n'ont donc pas osé franchir le pas. Et il ne faut pas oublier que c'est un domaine où il y a beaucoup d'appelés mais finalement peu d'élus, et c'est très risqué d'essayer l'aventure.

Malgré cela, Rocksteady croit au potentiel de Suicide Squad Kill the Justice League et a déjà validé en interne des plans pour quatre saisons. Un modèle sans microtransactions abusives, autres que des skins entre 9,99€ et 19,99€. De multiples contenus gratuits arrivent et on verra le fruit du travail des développeurs dans quelques semaines, en mars, avec l'ajout du Joker. Évidemment, c'est très bien d'avoir beaucoup de nouveautés gratuitement, mais il faudra aussi impérativement que les équipes diversifient très clairement les prochaines missions. Sans quoi certains seront peut-être tenter de jeter l'éponge après avoir bouclé l'histoire et l'endgame.