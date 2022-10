Rocksteady perd ses deux fondateurs historiques et leur vision avec eux. Quel impact auront ces deux départ sur Suicide Squad: Kill the Justice League ?

Tandis que les joueurs ont actuellement leur dose de DC Universe avec Gotham Knights, les créateurs de la série Batman Arkham se sont lancés sur un nouveau défi : Suicide Squad: Kill the Justice League. Un titre clairement orienté coopération qui tarde à montrer ce qu’il a dans le ventre, et les quelques indécis ou joueurs inquiets risquent de ne pas être rassurés par la nouvelle du jour.

Suicide Squad Kill the Justice League presque terminé

Coup de tonnerre. Alors que les joueurs sont sans nouvelles de Suicide Squad: Kill the Justice League depuis de longs mois, le président actuel de Warner Bros Games annonce le départ des deux fondateur de Rocksteady. Sefton Hill et Jamie Walker quitteront le studio qu’ils ont fondé il y a 18 ans dès la fin de l’année 2022. Aucune raison particulière concernant ce départ n’est indiquée, mais il semblerait que le duo souhaite voguer vers de nouveaux horizons.

Les têtes pensantes de Rocksteady ont dirigé les équipes du studio lors des jeux de la série Batman Arkham, mais aussi Suicide Squad: Kill the Justice League. A la question est-ce que le jeu est en danger, la réponse est évidemment non. Dans sa lettre, David Haddad (Warner Bros Games) précise que le jeu, toujours attendu pour 2023, est sur la bonne voie et presque finalisé.

« Alors que Suicide Squad : Kill the Justice League est presque terminé, ils ont tous les deux décidé de quitter Rocksteady fin 2022 et vont commencer une nouvelle aventure dans le gaming » précise-t-il. Reste maintenant surtout à voir quel impact ces départs auront à terme sur les prochains jeux de Rocksteady. Ils seront en tout cas remplacés par Nathan Burlow qui prendra la tête du studio et Darius Sadeghian occupera la fonction de product director.