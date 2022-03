C'est officiel, Suicide Squad : Kill the Justice League ne sortira pas en 2022 sur consoles et PC. Rocksteady Studios (Batman Arkham) a confirmé la rumeur de Jason Schreier.

Les sources du journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, ont encore tapé dans le mille. Le prochain jeu de Rocksteady Studios (Batman Arkham), Suicide Squad: Kill the Justice League, ne sera disponible qu'en 2023. À la base, la bande de timbrés devaient venir frapper à notre porte en 2022.

Un report important

Déjà que sans pandémie, ça peut être compliqué de tenir un calendrier, mais la crise sanitaire a mis de sérieux bâtons dans les roues de l'industrie vidéoludique. Warner Bros. Interactive Entertainment n'a pas été épargné puisque leur Gotham Knights devait sortir en 2021, et même chose pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard qui prépare sa sortie pour la fin de l'année.

Autre jour, autre jeu, autre retard, celui de Suicide Squad: Kill the Justice League qui débarquera finalement au printemps 2023. C'est Sefton Hill, directeur créatif et co-fondateur de Rocksteady Studios, qui a annoncé la mauvaise nouvelle :

Nous avons pris la décision difficile de repousser Suicide Squad: Kill the Justice League au printemps 2023. Je sais qu'un report est frustrant, mais ce temps supplémentaire nous permettra de faire le meilleur jeu possible. J'ai hâte que l'on mette ensemble le bazar dans Metropolis. Merci de votre patience.

Suicide Squad : l'équipe de déglingos

Pour cette adaptation, Rocksteady Studios s'inspirera des comics, et non des films sortis au cinéma. Mais à l'inverse des jeux Batman Arkham, celui-ci sera jouable en solo ou jusqu'à quatre joueurs en ligne. La configuration n'aura pas d'incidence sur le fait que vous pourrez incarner (et switcher à volonté) l'amoureuse du Joker Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark qui dévorera les ennemis.

Découvrez les origines de la célèbre Task Force X d'Amanda Waller (également connue sous le nom de Suicide Squad) et suivez Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark se lancer à contrecœur dans leur mission pour éliminer les plus grands super-héros DC du monde : la Justice League. Se déroulant dans le vaste monde ouvert de la ville de Metropolis, Suicide Squad : Kill the Justice League met les quatre super-vilains DC face à des envahisseurs extraterrestres et aux super-héros DC, dont l'objectif est maintenant de détruire la ville qu'ils voulaient avant protéger. De plus, les membres de la Suicide Squad disposent de charges explosives mortelles implantées dans leur tête qui pourraient se déclencher au moindre signe de résistance.

En plus des ennemis extraterrestres, la Task Force sera confronté à des membres de la Justice League comme Flash ou Superman qui aura des comptes à régler avec cette clique de tarés qui aiment fort la baston.

Suicide Squad: Kill the Justice League arrive au printemps 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.