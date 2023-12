Rocksteady Studios (Batman Arkham) fait une grande annonce sur leur futur jeu Suicide Squad: Kill the Justice League et diffuse un nouveau trailer en bonus. Les joueurs ont été entendus.

Une lourde pression repose sur les épaules de Rocksteady Studios avec Suicide Squad: Kill the Justice League. Cela fera huit ans que les équipes n'ont rien sorti, depuis la fin de la trilogie Batman Arkham, et les fans des développeurs ont hâte de voir ce qu'ils ont préparé durant toutes ces années. Mais l'annonce en a refroidi certains, en particulier sur un aspect bien précis.

Rocksteady à l'écoute des joueurs solo pour leur jeu Suicide Squad

Dès la première bande-annonce de gameplay, le ton était donné. À contrario des Batman Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice sera un jeu service. Un titre jouable en co-op, où chacun peut incarner un anti-héros de cette bande complètement folle, mais qui est également pensé pour les solitaires. La campagne peut en effet être terminée tout seul dans son coin avec la possibilité de changer de personnages comme bon vous semble. Le hic, qui a fait rager plus d'un joueur, c'est que le jeu requiert une connexion Internet même en solo.

« Une connexion Internet est requise pour jouer à Suicide Squad: Kill the Justice League en solo ou via une coopération en ligne » pouvait t-on dans la FAQ du soft. Une pratique relativement détestée par la communauté, mais surprise, le studio a fait machine arrière. Rocksteady promet un mode solo hors ligne... mais pas pour le lancement. Ce sera une option qui arrivera en 2024.

En complément de notre dernier trailer de Suicide Squad: Kill the Justice League, nous avons d'autres nouvelles à partager avec vous. Nous sommes heureux de confirmer que nous prévoyons d'implémenter un mode histoire hors ligne. Cela permettra aux joueurs de vivre la campagne principale sans connexion Internet. Cet ajout viendra avec une mise à jour en 2024. De plus amples détails seront communiqués lorsque ce sera prêt. Via ResetEra.

Flash, Superman, Wonder Woman et Green Lantern se dévoilent

C'est la belle annonce qui soulagera certains, Suicide Squad: Kill the Justice League ne nécessitera plus de connexion Internet. En revanche, il va falloir patienter quelques semaines (mois ?) avant d'en profiter. Dans le nouveau trailer « plus de héros » diffusé aux Game Awards 2023, Rocksteady a mis l'accent sur les méchants. Car au cas où le titre ne serait pas suffisamment parlant, le but est de tuer à un à un les membres de la Justice League pour sauver le monde. Pendant quasiment deux minutes, on a donc des extraits d'affrontements avec Green Lantern, Flash et Wonder Woman qui frappe ce pauvre King Shark. Une bande-annonce électrique qui met en lumière la dynamique des combats.

Pour les fans de DC, on rappelle que Suicide Squad: Kill the Justice League a une chouette surprise. Toutes celles et ceux qui précommanderont le jeu pourront bénéficier de tenues classiques iconiques.