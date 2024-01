Si vous avez précommandé l'édition Deluxe de Suicide Squad Kill the Justice League, alors vous avez sûrement démarré une partie depuis quelques heures. Un bonus pour celles et ceux qui ont mis la main à la poche et qui sont peut-être en train de le regretter en ce moment même. Si certains d'entre vous comptaient y jouer ce soir, il va falloir trouver une autre occupation...

Suicide Squad Kill the Justice League déjà hors service

Pour la plèbe, Suicide Squad Kill the Justice League ne sortira que le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et pour les autres ? C'est disponible... mais c'est déjà terminé ! Une heure après le lancement de l'accès anticipé compris dans l'édition Deluxe, Rocksteady Studios a dû tout arrêter. Le jeu est injouable et ça fait grincer les dents de celles et ceux qui ont payé plus cher pour le plaisir d'y jouer en avant-première. Quelle est le problème au juste ? Les joueuses et les joueurs se sont aperçus qu'ils avaient bouclé la campagne principale... en lançant simplement le titre ! Un solo encore plus court que celui de Call of Duty Modern Warfare 3, belle perf !

En vérité, c'est un bon gros bug qui a poussé les développeurs à effectuer une maintenance sur les serveurs. Et donc à rendre complètement indisponible leur soft. Pour rappel, Suicide Squad Kill the Justice League est un jeu service avec une connexion obligatoire. Un mode hors ligne a été promis, mais pas pour la sortie officielle et encore moins pour l'early access. Les équipes ont prévenu : les serveurs seront suspendus pendant plusieurs heures.

Nous sommes au courant qu'un certain nombre de joueurs rencontre en ce moment un problème qui fait que la campagne scénarisée est complètement terminée lors de la première connexion à Suicide Squad Kill the Justice League. Pour résoudre ce souci, nous allons procéder à une maintenance des serveurs du jeu. Pendant ce temps, le titre sera indisponible. Nous nous attendons à ce que cela prenne plusieurs heures. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons de plus amples informations. Via X.

Le pré-lancement de Suicide Squad Kill the Justice League est donc raté. Et certains estiment que cet incident ne va pas redorer l'image d'un jeu déjà craint par les fans des Batman Arkham. Quant à nous, on vous livrera notre verdict lorsque nous serons en mesure de le faire. Mais ce sera en décalé contrairement à d'autres titres.