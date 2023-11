Suicide Squad: Kill the Justice League, le prochain titre des créateurs de Batman Arkham, s'offre une nouvelle et très longue vidéo pour nous parler de deux composantes importantes du jeu.

Batman Arkham est mort... vive Suicide Squad: Kill the Justice League ? Vous allez pouvoir en juger par vous-mêmes. Après presque 10 mois d'absence, la nouvelle production de Rocksteady Studios et Warner Bros Entertainment prépare en douceur sa sortie en entamant un marathon promotionnel.

Une vidéo de gameplay pour Suicide Squad: Kill the Justice League

Prêts à prendre les commandes des anti-héros de Suicide Squad: Kill the Justice League ? Avant son lancement sur PS5, Xbox Series et PC, le 2 février 2024, le soft commence à partager plus de détails à son sujet avec une première vidéo des coulisses. Malgré son aspect jeu service, Rocksteady affirme que le scénario aura une place importante et que leur nouveau bébé étendra l'Arkhamverse. « Chez Rocksteady, la manière de raconter les histoires et la profondeur des personnages sont des éléments clés de nos jeux. Avec Suicide Squad: Kill the Justice League, nous voulions explorer le monde que nous avions commencé à créer dans la série Batman: Arkham, mais cette fois-ci en mettant les joueurs à la place des méchants au cœur de combats chaotiques remplis d’action et d’un gameplay axé sur l’exploration ».

L'humour et la narration ont l'air effectivement au rendez-vous, même s'il est impossible de se faire une idée concrète en si peu de temps. Mais les intentions rassureront peut-être certains. Après avoir rappelé le pitch de Suicide Squad: Kill the Justice League, qui est explicité dans le nom du jeu, les développeurs montrent plusieurs séquences de gameplay pour chaque personnage jouable. Car oui, contrairement aux Batman Arkham, on incarnera Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, sachant qu'en solo, on peut passer de l'un à l'autre.

Une surprise cachée dans les précommandes

Pour traverser le monde ouvert de Suicide Squad: Kill the Justice League, chaque anti-héros a sa méthode. Bat-grappin pour Harley, réacteur dorsal pour Deadshot ou encore force naturelle pour King Shark, tous se déplaceront avec leur propre moyen. « Les déplacements sont au coeur de notre jeu. Il vous faudra toujours bouger et maitriser les capacités de chaque personnage pour réussir » prévient le studio. Vers la fin, on a également un focus sur le gameplay lors des combats, qui diffèrent déjà de ceux de Batman Arkham puisqu'ici, le corps à corps a l'air nettement plus secondaire. La Suicide Squad préfère avant tout faire parler la poudre plutôt que d'utiliser des armes de mêlée.

Rocksteady Studios a profité de ce nouveau focus sur Suicide Squad: Kill the Justice League pour dévoiler une belle surprise pour les fans de ces personnages. Chacun pourra revêtir une tenue classique, comme Harley Quinn qui retrouvera son superbe costume original rouge et noir. En revanche, notez qu'il s'agit là uniquement de bonus de précommande.