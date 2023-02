Après un Gotham Knights en demi-teinte, l’autre gros morceau du DC Universe vidéoludique était très attendu. D’autant plus qu’aux commandes de ce Suicide Squad on retrouve tout de même Rocksteady, studio dont la côte de popularité a littéralement explosé avec la série des Batman Arkham. Les attentes étaient donc très grandes, mais les fans déjà en colère concernant la dimension jeu-service, risquent de rapidement déchanter.

Suicide Squad se la joue décomplexé

Oui, nous avons enfin eu le droit à une grosse session de gameplay et une tonne d’infos, mais ça risque d'être une vraie douche froide pour bien des fans. Exit les combats brutaux d’Arkham et la Gotham gothique à la fois sombre et intrigante, dites bonjour aux explosions à tout-va, aux couleurs flashy et aux sauts de plusieurs dizaines de mètres. Le jeu s’enfonce dans le fun à outrance et demande aux anti-héros d’attaquer de grosses pustules violettes fluorescentes collées à des tanks, en plus d'user et d'abuser des cabrioles pour faire voltiger n'importe quel héros dans le ciel. Il faut admettre que l'on ne s'y attendait pas.

Un jeu-service pur et dur

Suicide Squad : Kill the Justice League devrait bel et bien être un jeu-service pur sang et sera par ailleurs entièrement jouable en coopération jusqu'à 4. Les développeurs ont d’ailleurs déjà annoncé l’arrivée de contenu post-lancement et compte mettre un battle pass en ligne dès la sortie du jeu, heureusement uniquement bourré de cosmétiques.

Il sera possible de contrôler 4 anti-héros iconiques de la licence : King Shark, Deadshot, Harley Quinn et Captain Boomerang. Chaque héros aura ses propres compétences et ses propres armes fétiches et pourra être customisé de la tête aux pieds. Le loot aura d’ailleurs une importance capitale puisqu’il vous permettra d’optimiser vos stats et de diversifier les approches de gameplay. Reste maintenant à voir comment tout ça va s'imbriquer et surtout si tout sera à la hauteur des attentes.

Toutefois, il reste encore un peu de temps au jeu pour séduire et nous montrer ce qu’il a réellement dans le ventre puisque Suicide Squad est attendu pour le 26 mai 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

Et vous, qu’en pensez-vous ?