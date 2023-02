Alors que les jeux-services sont dans le collimateur de certains joueurs, l’industrie continue d’exploiter le filon. D’un autre côté, il faut aussi dire que malgré certains gros échecs comme Marvel's Avengers ou Anthem, d’autres comme Destiny 2 cartonnent et rapportent très très gros. Battle pass, cosmétiques, contenus gratuits et événementiels sont devenus la routine de bien joueurs désormais, et Suicide Squad, le prochain gros jeu de Rocksteady (Batman Arkham) va épouser le concept.

Suicide Squad va faire rager les joueurs

Oui, Suicide Squad : Kill the Justice League sera un jeu-service. Un battle pass est d’ores et déjà prévu comme tout un tas de contenus post-lancement d’ailleurs. Vendu comme un jeu coopératif à l’origine, des rumeurs suggèrent que le jeu serait finalement bien plus que ça et elles avaient raison, au grand dam de bien des fans. Mais si seulement ça s’arrêtait à ça.

Si une partie des joueurs sont déjà déçus, d’autres sont tout de même beaucoup moins tranchés sur le sujet voir intéressés, mais une nouvelle découverte risque de les faire tourner de l'œil eux aussi.

Si Suicide Squad sera bien entendu plus sympa à plusieurs, le jeu sera aussi jouable seul comme un grand. Jusqu’ici, c’est une bonne nouvelle.

Mais ce qui ne va pas plaire, c’est le fait que même si vous comptez faire le jeu en solo, il sera impossible de jouer hors ligne, Suicide Squad demande en effet une connexion obligatoire peu importe ce que vous comptez y faire. Et c’est ce que nous apprend le studio lui-même dans la FAQ officielle de son jeu. La raison n'est pas évoquée, mais ce serait certainement lié à un système de DRM une fois de plus. Décidément…

Vous saviez que c'était une suite de Batman Arkham Knight ?

Si toutefois le jeu vous intéresse, sachez qu'une série de comics est également prévu pour servir de préquelle aux événements du jeu. Appelée Suicide Squad : Kill Arkham Asylum, la série de BD reviendra sur ce qui s'est passé durant les cinq années qui séparent Suicide Squad Kill the Justice League de Batman Arkham Knight. Puisque oui, le prochain jeu de Rocksteady est bien canonique et d'ailleurs, le studio annonce que des éléments scénaristiques feront le lien avec la trilogie Arkham. Les comics seront à eux seront publiés à partir du 30 mai prochain. Chaque numéro aura également un code associé à utiliser en jeu pour déverrouiller des cosmétiques.

Le jeu Suicide Squad quant à lui, est attendu sur PS5, Xbox Series et PC d’ici le 26 mai prochain.