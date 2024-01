Suicide Squad Kill the Justice League n'est toujours pas sorti officiellement, sauf pour celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique. Une version à 109,99€ qui comprend évidemment le jeu de base en dématérialisé, divers bonus (armes, tenues...) et surtout un accès anticipé de 72 heures. Un early access qui a vu apparaître un bug colossal entraînant la suspension des serveurs pendant plusieurs heures, rendant ainsi le titre injouable en raison de l'absence de mode hors ligne. Ca semble aller mieux et vous pouvez réclamer une compensation.

Un cadeau offert dans Suicide Squad Kill the Justice League

Un pré-lancement catastrophique, c'est malheureusement le terme le plus adéquat pour décrire l'accès anticipé de Suicide Squad Kill the Justice League. Le nouveau bébé de Rocksteady Studios était déjà indisponible seulement une heure après avoir été mis en ligne. C'est à ce moment là que les équipes, et surtout les joueurs, ont découvert un bug très problématique. Dès la première connexion, le jeu indiquait aux utilisateurs qu'ils avaient terminé la campagne scénarisée... sans avoir joué. Ah ! « Nous sommes au courant qu'un certain nombre de joueurs rencontre en ce moment un problème qui fait que la campagne scénarisée est complètement terminée lors de la première connexion à Suicide Squad Kill the Justice League ».

Un souci qui a énervé toutes les personnes qui ont pourtant lâché 30 euros supplémentaires pour mettre les mains dessus en avant-première. Pour apaiser les esprits, Rocksteady propose de récupérer 2 000 LuthorCoins. « Merci d'avoir été l'un des premiers joueurs console durant l'accès anticipé de Suicide Squad Kill the Justice League. Nous sommes conscients que vous avez fait preuve de patience durant la maintenance des serveurs, et nous aimerions vous témoigner notre reconnaissance avec un cadeau spécial de 2000 LutherCoins. Merci encore ! ». La valeur réelle, si vous aviez dû les acheter vous-mêmes est de 19,99€ euros. Et attention, ça ne sert pas à acheter des améliorations pour rouler sur le jeu, mais à acquérir des skins.

Retour à la normale... mais les joueurs veulent se faire rembourser

Alors ce cadeau spécial offert en se rendant dans le hub de Suicide Squad Kill the Justice League, le Hall de la Justice, est-il si intéressant que cela ? C'est gratuit, donc oui. Néanmoins, n'espérez pas non plus faire des folies car les skins peuvent coûter 1000 voire 2000 pièces. Vous serez de ce fait limités à une ou deux tenues en fonction de vos choix. Un tarif dans la norme, qui hissera tout de même les poils de certains, mais il faudra voir la qualité pour juger. Mais le jeu est-il jouable au moins ? D'après un message du compte X officiel, oui. « Notre maintenance prévue est terminée. Suicide Squad Kill the Justice League est de retour en ligne, alors prenez votre équipe et retournez à Metropolis ».

Alors attention, les serveurs sont disponibles, mais des erreurs de connexion pourraient peut-être avoir lieu. On y verra plus clair lorsqu'on lancera le jeu dans les prochaines heures dans le cadre de notre test. Ce lancement avant l'heure n'a pas été sans conséquence. Selon un analyste, les recherches pour savoir comment se faire rembourser ont été nombreuses sur Google. L'homme en question évoque un bond de 791%, mais qui ne veut pas dire grand-chose. En effet, les requêtes des joueurs ont dû être très marginales voire inexistantes avant la pré-sortie, et il est donc logique que celles-ci aient explosé après le bug qui a mis à l'arrêt le soft. Si vous avez craqué, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, bonne ou mauvaise.