Trois ans après Below Zero, l'extrêmement attendu Subnautica 2 est enfin dévoilé, avec une très belle surprise bien cachée dans les profondeurs en prime !

Véritables cartons notamment sur Steam, Subnautica premier du nom et Below Zero avaient marqué les esprits par l'adaptation d'un gameplay survie dans les fonds marins, avec de surcroît une histoire intrigante. Trois ans après la dernière expédition, Unknown Worlds Entertainment annonce enfin Subnautica 2, et en profite pour y intégrer un élément très demandé par les joueurs.

Subnautica 2 sort enfin des profondeurs marines, et il n'est pas seul !

Ces dernières années, les jeux présentant des mécaniques de survie/fabrication de bases se suivent et se ressemblent. La licence d'Unknown Worlds Entertainment a toutefois pris le pari risqué de nous faire vivre l'expérience sous l'eau, et cela s'est avéré totalement payant. Le premier opus est encore un titre extrêmement plébiscité des joueurs, et Below Zero s'est également montré d'excellente facture. Après trois ans d'attente, Subnautica 2 perce enfin la surface de l'eau pour montrer le bout de son scaphandre.

Si le Xbox Partner Preview ne nous a montré qu'un bref teaser et un peu de gameplay, c'est un élément en particulier qu'il convient de retenir s'agissant de Subnautica 2 : la présence d'un mode coopération ! La licence jusqu'alors uniquement solo s'émancipe donc, et nous pourrons ainsi explorer les fonds marins et se faire peur entre amis. Il ne faudra par ailleurs pas attendre bien longtemps pour lancer une expédition.

Le teaser ci-dessous nous annonce en effet le lancement d'un early access courant 2025, dans le cadre du Xbox Preview Program. Cela signifie donc a priori que cet accès anticipé sera en premier lieu disponible sur PC et Xbox Series. Quand Subnautica 2 sortira en 1.0, il sera en tout cas disponible le jour même sur Game Pass.

Source : Xbox sur YouTube