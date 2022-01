Préparez-vous à prendre un coup de vieux en forme d'uppercut : cet été, cela fera en effet 35 ans que Street Fighter premier du nom a débarqué dans les salles d'arcade japonaises, avec ses gros boutons à pression qui ne seront pas restés dans l'histoire. La suite, vous la connaissez : à l'occasion d'une suite qui fut un temps envisagée comme celle d'un certain Final Fight, le monde du versus fighting et du jeu vidéo fut transformé à jamais.

Quart de siècle avant + HP

En attendant de découvrir ce que la firme d'Osaka nous réserve pour célébrer comme il se doit l'une de ses plus célèbres (et juteuses) licences, la communication débute avec un logo anniversaire, et ce que l'on espère être un teasing en bonne et due forme :

Street Fighter 35th Anniversary Street Fighter fêtera ses 35 ans en 2022 ! Avec votre soutien, nous avons créé un logo pour rendre cet anniversaire passionnant. Nous espérons que vous attendrez avec impatience le futur développement de la série !

Street Fighter, Luke Edition ?

Le mystère plane donc sur ce qui attend les pugilistes sûrs, même si le producteur Shuhei Matsumoto profitait de l'ultime DLC apporté à Street Fighter V pour laisser entendre que l'année 2022 sera belle :

Toute l'équipe de développement utilisera son expérience comme un tremplin pour passer au projet suivant ! Nous sommes impatients de partager plus d'informations avec vous l'année prochaine !

Si Street Fighter VI il devait y avoir, il se ferait vraisemblablement avec la présence de Luke au casting, mais sans la participation du célèbre producteur exécutif Yoshinori Ono, qui s'envolait vers d'autres horizons en 2020. Rappleons qu'en 2017, Capcom profitait des 30 ans de la saga pour habilement proposer un certain Ultra Street Fighter II, et la compilation 30th Anniversary Collection était venue rappeler l'illustre chemin parcouru l'année suivante.

Qu'espérez-vous découvrir pour les 35 ans de la série ? L'heure de Street Fighter VI est-elle arrivée ? Faites-nous part de vos envies sans cancel dans les commentaires ci-dessous !