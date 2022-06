Six ans après la sortie de Street Fighter 5, Capcom est prêt à en découdre avec un sixième opus. Et les rumeurs étaient bonnes, Street Fighter 6 était bel et bien au State of Play de juin 2022.

Trois nouveaux modes de jeu pour Street Fighter 6

Pas question d’envoyer Ryu à la retraite. Le combattant emblématique et sa clique reviendront dès 2023 sur PS5, PS4, Xbox Serie, et PC via Steam pour casser quelques dents dans les rues. Au programme, les modes de jeux des précédents opus et trois petits nouveaux.

Fighting Ground : reprend tous les éléments incontournables de la saga avec le mode Arcade, les matchs en ligne, le mode Entraînement, les matchs en versus local et plus encore

Le World Tour : expérience solo « qui repousse les limites du traditionnel jeu de combat » en permettant aux joueurs de suivre une histoire avec leur propre avatar.

Le Battle Hub : ajoute de nouvelles façons inédites et uniques de s'engager, de communiquer et d'interagir. Il faudra attendre avant d’avoir de plus amples informations à son sujet.

Street Fighter 6 proposera des commentaires en temps réel de commentateurs populaires de la communauté de jeux de combat dont Jeremy "Vicious" Lopez et Ryutaro "Aru" Noda . Les joueurs pourront choisir entre de multiples personnalités pour animer les matchs. Cette fonctionnalité sera sous-titrée dans 13 langues différentes.

Le Drive System, une nouvelle mécanique de combat

Question gameplay pur, on nous promet de nouveaux contrôles, des classiques bien connus des joueurs de licence et des modernes qui permettront aux nouveaux venus de se mettre dans le bain avec des commandes plus simplifiées. Par exemple, les coups spéciaux seront plus faciles à exécuter avec une simple pression sur un bouton et une direction.

Des mécaniques de combat inédites seront également de la partie. Street Fighter 6 introduit le Drive System, une nouvelle jauge permettant d’exécuter cinq techniques distinctes pour améliorer les capacités offensives ou défensives des joueurs.