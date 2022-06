Comme promis, Street Fighter 6 est venu livrer quelques patates lors du Summer Game Fest 2022 pour dévoiler une courte séquence de gameplay et révéler un personnage au casting.

Guile confirmé dans Street Fighter 6

Guile, le héros de l’Amérique est de retour. Bon on le savait déjà puisque le roster de Street Fighter 6 a déjà fuité en ligne. Qu’à cela ne tienne, Capcom continue sa campagne de communication comme si de rien n’était. L’occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce de gameplay au Summer Game Fest 2022, qui montre l’homme à la coupe la plus stylée donner quelques patates au calme.

Pour rappel, SF 6 comprendra quelques nouvelles mécaniques et modes de jeu dont le Fighting Ground, qui reprend tous les éléments incontournables de la saga, le World Tour, présenté comme une expérience solo où les joueurs créeront leur propre avatar et le Battle Hub, qui devrait ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités communautaires. Le jeu sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Serie, et PC via Steam.